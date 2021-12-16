В Якутии не поддержали идею выделить деньги на малую авиацию

Почти не существующая малая авиация Якутии едва не оставила республику без утвержденного бюджета на 2022 год из-за того, что депутаты Госсобрания предложили заложить в казну средства на приобретение самолетов. Инициативу посчитали преждевременной и даже вредной, сводящей на нет гигантскую работу по формированию расходной части региональной казны.

Выделить в течение трех лет 250 миллионов рублей на возмещение лизинговых платежей и прямую покупку самолетов для малой авиации предложил депутат Виктор Федоров. В парламентском комитете по экономической, инвестиционной и промышленной политике поправку поддержали, а вот бюджетный комитет ее отклонил. Обычно за таблицу с отклоненными поправками депутаты голосуют оптом. Но Федоров настоял на том, чтобы его инициативу рассмотрели отдельно.

Прежде чем поставить этот вопрос на голосование, председатель Ил Тумэна Алексей Еремеев многозначительно заметил:

- Уважаемые народные депутаты, речь идет о 250 миллионах рублей. Прошу иметь это в виду.

Депутаты, видимо, не расслышали. И когда все нажали на кнопки, на табло загорелись странные цифры.

- Так… Не принято. Решение бюджетного комитета отклонить поправку не принято, - задумчиво произнес спикер.

Возникло некоторое замешательство: а что дальше?

- Если решение об отклонении поправки не принято, значит… бюджет не принимаем, - заявил председатель бюджетного комитета Юрий Николаев. И уточнил: - Это новое расходное обязательство, поэтому за бюджет мы голосовать не можем.

Начальник государственно-правового управления Ил Тумэна Саргылана Федулова подтвердила:

- Либо ситуацию с поправкой надо утрясти в перерыве, либо бюджет не будет принят.

Тянуть до перерыва не стали, в очередной раз заслушали аргументы сторонников и противников инициативы. Это, впрочем, уже не имело значения. Не желая оставлять регион без бюджета, депутат Федоров свою поправку снял.

Летчиков для Ан-2 нигде уже не готовят. Обучение частным порядком стоит восемь миллионов рублей. Кто захочет и сможет потратить такие деньги, чтобы некоторое время полетать на уходящей в прошлое легенде авиапрома?

В республике, конечно же, все выступают за развитие малой авиации. Но одни полагают, что поддержать ее финансами надо уже сейчас, поскольку нормативно-правовая база наконец-то позволяет это делать. Москва по настоянию регионов (в том числе Якутии) значительно смягчила требования к частным авиакомпаниям, расширила перечень дозволенных им авиационных работ и даже разрешила с марта будущего года возить пассажиров. А другие считают, что авиаторы еще не дозрели до господдержки. Прежде чем просить денег, они должны создать конкурентную среду. Ее пока нет. В регионе зарегистрировано несколько частных авиакомпаний, но лишь одна из них получила все необходимые сертификаты и допуски. Не закладывать же в бюджет преференции для одного предпринимателя! Эта позиция возобладала.

Если вспомнить знаменитую формулу Ильфа и Петрова, в Якутии по отношению к малой авиации она сейчас выглядит так: вечером стулья - утром деньги. Правда, как считают сами авиаторы, утро для них при таком подходе может вообще не наступить.

"РГ" приводит мнения экспертов об этой проблеме.

Павел Петров, руководитель парламентской рабочей группы по развитию малой авиации, председатель комитета по экономической, инвестиционной и промышленной политике Госсобрания РС(Я):

- Рабочая группа единогласно выработала позицию о предоставлении 250 миллионов руб­лей для лизинга самолетов… Для развития малой авиации нам нужно все-таки начать приобретать самолеты. Это необходимо для обеспечения пассажирских перевозок, перевозки грузов, а также для выполнения спецзаказов в сферах сельского хозяйства, культуры, образования, здравоохранения…

Владимир Сивцев, министр транспорта и дорожного хозяйства РС(Я):

- К сожалению, из всех представителей малой авиации, которые у нас сегодня зарегистрированы официально, более половины не имеют сертификатов летной годности, а сертификат на выполнение авиационных работ есть только у одного авиаперевозчика (это стало результатом взаимодействия с Росавиацией и надзорными органами). У нас на подходе еще два кандидата на получение сертификатов на авиационные работы. При этом буквально на прошлой неделе мы встречались с представителями малой авиации и интересовались, какие именно пилотные проекты планируется реализовать за счет этих средств? На сегодняшний день сами они не готовы сказать, какое количество воздушных судов, какого класса и для каких именно работ в рамках муниципального или государственного заказа, а не для личных целей, они собираются приобрести. Учитывая проблему с подготовкой летного состава, мы предлагаем народным депутатам этот вопрос немного отложить, чтобы у нас было понимание проекта, а пока считаем его преждевременным.

Иван Лукин, председатель Ассоциации малой авиации Якутии:

- Технически эта сфера в Якутии представлена десятком "кукурузников". Но они без экипажей, поэтому их владельцы не могут получить сертификаты на авиационные работы. Пилоты, которые когда-то летали на этих самолетах, все на пенсии. Единственной компании, получившей сертификат, просто повезло перехватить последний в регионе экипаж, обученный летать на Ан-2. Летчиков для этих самолетов нигде уже не готовят. В правительстве республики обещают, что организуют такое обучение. Но кто пойдет на эти курсы? Частники сами оплачивают топливо, затраченное на их подготовку. Обучиться на "Сессну" стоит около миллиона рублей. А на Ан-2 - восемь миллионов! Какой молодой человек захочет и сможет потратить такие деньги на то, чтобы некоторое время полетать на уходящей в прошлое легенде отечественного авиапрома?

Самый дешевый подержанный самолет такого класса иностранного производства стоит 25 миллионов рублей, а новый - как минимум 47 миллионов. Для предпринимателей это неподъемные деньги. Поэтому мы и предложили выделить средства из бюджета на приобретение техники. Без такой господдержки разговоры о том, что у нас на подходе есть еще какие-то авиакомпании, а значит, будет конкурентная среда, - мечты. Нет экипажей - нет сертификатов. Да и почему все свели к конкуренции внутри региона? Алгоритм представлялся таким: включить в бюджет 250 миллионов и объявить конкурс на всю Россию.

Якутии выделены огромные средства на патрулирование лесов и борьбу с пожарами предстоящим летом. Это работа для малой авиации, но выполнять ее в регионе не на чем. Кроме того, мы подготовили два проекта по повышению мобильности населения. Один касается межулусных перевозок, второй - внутриулусных для двух районов, где есть обустроенные авиаплощадки. Стоимость билетов на эти рейсы будет на 40 процентов ниже, чем действующие сейчас тарифы. Но нужны самолеты, экипажи для которых не придется искать днем с огнем. А в этом отказано. Я считаю такую позицию принципиально неправильной.