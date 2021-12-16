В Якутии открыли первый центр для переболевших COVID-19

В городе Вилюйске открыли первый в Якутии оздоровительный центр, где будут проходить реабилитацию переболевшие коронавирусом.

Учреждение появилось по инициативе администрации улуса и центральной районной больницы. Здоровье людей, перенесших COVID-19, восстанавливается в течение двух-трех месяцев. Но полное восстановление может длится дольше, если у человека имеются хронические заболевания.

"Специалисты центра будут проводить такие процедуры, как массаж, физиотерапия, лечебная физкультура, фитотерапия, а также с пациентами будут работать психологи. Направлять людей на реабилитацию будут терапевты", - сообщает оперштаб республики в Telegram-канале.

Глава района Сергей Винокуров отметил важность открытия центра и поблагодарил всех медиков за труд.