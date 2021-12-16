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16.12.2021 05:08
Рубрика: Власть

В Якутии появится закон о поддержке киноиндустрии

Текст: Юлия Гарднер

Республиканский закон о поддержке киноиндустрии разработают власти Якутии. Об этом заявил глава региона Айсен Николаев.

Якутское кино: от любительской диковинки до фестивального сокровища

Он подчеркнул, что сейчас якутское кино - бренд, который не случайно стал не только российским, но и мировым явлением.

- Это результат работы многих поколений якутских кинематографистов, поддержки, которая оказывалась якутскому кинопроизводству. Это также стало возможным благодаря таланту режиссеров, операторов и сценаристов, - отметил Айсен Николаев.

Он добавил, что кинематограф республики должен стать серьезной отраслью Якутии, приносящей прибыль. Местные артисты могут играть в фильмах других стран, киностудии - снимать окупаемые коммерческие кинопроекты.

Для развития нужны хорошие экономические условия. К примеру, выдача командам грантов на постоянной основе или обеспечение госзаказами для работы над патриотическими фильмами. Для этого и нужен закон.

Справка "РГ"

Сейчас в Якутии работают свыше 20 киностудий и творческих коллективов. За десять лет выпущено более 100 полнометражных художественных фильмов, многие из которых получили признание на мировом уровне.

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