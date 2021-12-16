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16.12.2021 04:08
Рубрика: Происшествия

В Якутии задержали главного инженера алмазодобывающей компании

Текст: Ольга Журман

Главный инженер управления капитального строительства алмазодобывающей компании "Алроса" и представитель одной из подрядных компаний задержаны по подозрению в коррупционном преступлении. Об этом сообщили в СУ СК России по Республике Якутия.

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По предварительной информации, главный инженер получил взятку более чем в четыре миллиона рублей за помощь в заключении допсоглашения между "Алросой" и коммерческим предприятием. Его и взяткодателя задержали в момент передачи средств. Оба заключены под стражу.

Операцию провели в городе Мирном сотрудники Управления ФСБ Якутии.

"Задержание стало продолжением комплекса мероприятий, которые "Алроса" при содействии правоохранительных органов реализует в сфере борьбы с коррупцией и злоупотреблениями служебными полномочиями работниками компании", - говорится на сайте компании.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия

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