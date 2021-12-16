Завод "Востокцемента" обеспечивает качественным щебнем стройки ДФО

Одно из крупнейших приморских предприятий по добыче строительного камня - дробильно-сортировочный завод, входящий в группу компаний "Востокцемент", отмечает 60-й день рождения.

Производство, о котором пойдет речь, создано на базе месторождения дацитов Пушкарев ключ. Логичная попытка узнать в словаре, что такое дациты, успех у гуманитария имела относительный. Ну что вам говорит объяснение "эффузивный аналог гранодиорита, состоит в основном из плагиоклаза и кварца, содержит калиевый полевой шпат, но в подчиненном количестве по отношению к плагиоклазу…"? Понятным было только это: "используются в качестве строительного камня, в основном в виде щебня". Вот! Щебень, конечный продукт АО "Дробильно-сортировочный завод", и люди, на предприятии работающие, - герои этой публикации.

Дробильный цех появился рядом с Пушкаревым ключом еще в 1956 году. До завода он вырос после того как генсек Никита Хрущев, возвращаясь в 1959 году из Китая через Владивосток, удивляясь осенней местной теплыни, произнес по воспоминаниям очевидцев следующее: "В Москве скоро снег пойдет, а у вас тут жара. И живете вы от центра недалеко, скоро появятся сверхзвуковые пассажирские самолеты Ту-144. Так что, учитывая разницу во времени, если вы отсюда в десять часов вылетите, то в 12 будете уже в Москве. И вообще, у вас тут прекрасная природа…".

Его визит был судьбоносным: Хрущев оставил на память сакраментальную фразу про город, похожий на Сан-Франциско, и способствовал появлению постановления правительства СССР "О развитии города Владивостока". Этот документ положил начало строительству Большого Владивостока и, как следствие, созданию и развитию одной из составляющих краевой стройиндустрии - дробильно-сортировочного завода в поселке Заводской у месторождения дацитов.

В 1961-м первая очередь производства выдала 200 тысяч кубических метров щебня. Этот год считается временем основания предприятия, хотя оно все еще имело статус цеха при Первореченском бутощебеночном заводе. После ввода в 1969 году проектной линии мощностью 450 тысяч кубометров щебня в год цех переходит на самостоятельный баланс, затем присоединяется к заводу ЖБИ-3. Было некогда в Заводском такое производство железобетонных изделий, использующее продукцию соседнего дробильно-сортировочного. В 1989 году удалось достичь максимального объема выпуска щебня - 1,32 миллиона кубических метров.

- Уникальные свойства шпатовых камней позволяют нам производить крайне прочный и морозостойкий щебень. Он применяется в качестве заполнителя для изготовления особых марок бетона, использующихся при сооружении объектов длительной эксплуатации в неблагоприятных условиях. В суровом и неспокойном климате Приморского края это особенно значимо. Думаю, за прошедшие 60 лет наше предприятие приложило руку к 90 процентам всего возведенного во Владивостоке и Артеме - то есть к тем местам, куда можно доехать от завода железнодорожным и автомобильным транспортом. Начиная с 1960-х крупные стройки не обходились без наших материалов, - говорит управляющий АО "Дробильно-сортировочный завод" Владимир Куренков.

Главные свойства продукции, произведенной из дацитов месторождения Пушкарев ключ, - уникальные прочность и морозостойкость

Продукция предприятия шла на строительство Большого Владивостока: жилых домов, дорог, портов, пирсов, причалов и промышленных сооружений. В современной истории ее использовали на объектах АТЭС. Завод поставлял щебень для Русского и Золотого мостов, здания аэропорта и трассы Седанка - Патрокл, судостроительного завода "Звез­да", реконструкции шоссе от Владивостока до аэропорта. Сейчас с помощью материалов из Заводского сооружают дорогу до Находки и порта Восточного. Гранитный щебень используют и за пределами Приморья, его применяли на строительстве скоростной магистрали "Обход Хабаровска", он востребован на площадках космодрома Восточный, Амурского газоперерабатывающего завода, Амурского газохимического комплекса.

Высокую влаго- и морозо­устойчивость каменной породы с Пушкарева ключа оценили на объектах Сахалина и Камчатки. В чукотском Анадыре щебень использовался для строительства причала.

После включения завода в группу компаний "Востокцемент" в 2005 году было проведено техническое перевооружение предприятия - здесь приобрели новейшие мобильные дробильно-сортировочные установки ведущего финского производителя. В 2019 году установлен дробильный комплекс Barmac, с помощью которого завод смог увеличить ассортимент выпускаемой продукции за счет кубовидного щебня трех фракций и кубовидного песка.

В 2020-м предприятие запустило в эксплуатацию новый комплекс дробления китайской компании Liming. Комплекс не привязан к земле фундаментом и является по-настоящему мобильным. Он состоит из трех конвейеров общей длиной 54 метра, каждый из которых базируется на колесном полуприцепе. Здесь установлены максимально мощные дробилки, их производительность по входящему камню с наибольшим размером 600 миллиметров - 100 тонн в час. За сутки - а это 18 часов чистого дробления, еще шесть часов уходит на необходимое обслуживание оборудования - выдаетcя около тысячи тонн щебня двух фракций, остальное - отсев. В 2021 году на оборудовании был установлен дополнительный элемент в виде центробежно-ударной дробилки. Она позволила получать щебень высшей категории - кубовидный - и увеличила производительность всей системы.

В уходящем юбилейном году после модернизации конвейерного оборудования дробильного комплекса Barmac на 30 процентов выросла его производительность.

Вместе с дизельными экскаваторами Hitachi в карьере дробильно-сортировочного завода работают три электрических карьерных экскаватора ЭКГ-5А, одни из самых распространенных в России и на постсоветском пространстве.

- Планируем приобрести четвертый - это надежные машины, зарекомендовавшие себя за годы эксплуатации. К тому же они электрические (а значит, отсутствуют вредные выбросы в атмосферу) и, по сравнению с дизельной техникой, требуют меньше затрат на обслуживание, - рассказывает заместитель управляющего по горным работам Алексей Котушенок.

Производство на заводе - процесс круглосуточный, в сутки предприятие перерабатывает 150 тысяч тонн камня в щебеночную продукцию.

- У нас работают порядка ста человек - настоящих профессионалов, благодаря которым завод развивается. Коллектив стабильный, это и опытные специалисты, и молодые сотрудники, - говорит Владимир Куренков.

На заводе несколько рабочих династий. Самая многочисленная - Серебряковы: мастер электроремонтного цеха Николай Петрович, его сын Андрей Николаевич, техник по контрольно-измерительным приборам и автоматике электроремонтного цеха, дочь Татьяна Николаевна, менеджер по снабжению и администрированию базы данных отдела материально-технического снабжения, а также ее сын и, стало быть, внук родоначальника династии Валерий Скворцов, дробильщик пятого разряда участка дробления № 2 горно-дробильного цеха.

- Отец работает здесь уже лет сорок… Я по его совету пришел сюда сразу после армии. Учился в Артеме в техникуме, потом окончил университет, получил диплом инженера-энергетика. В нашей работе главное - внимательность, от точности работы датчиков, настройки различного оборудования зависит и качество продукции, и безопасность сотрудников, - говорит Андрей Серебряков.

На предприятии трудятся братья Кашаные: горный электромеханик участка добычи Богдан Иосипович и слесарь-ремонтник шестого разряда - бригадир ремонтно-механического цеха Николай Иосипович. А дробильщик пятого разряда участка дробления горно-дробильного цеха №2 Андрей Викторович Полонянкин пришел на производство по примеру отца - дробильщика третьего разряда Виктора Николаевича.

АО "Дробильно-сортировочный завод" холдинга "Востокцемент" готов и далее поддерживать важнейшие стройки Приморского края, государственные, краевые и городские проекты, обеспечивая их качественной продукцией.