Башкирия привлекла инвестиции почти на миллиард рублей

- Три года назад мы приняли решение о начале работы в формате "Инвестчаса". Этот инструмент поддержки стал определенным мостиком доверия между бизнесом и властью. Наш подход доказал свою эффективность. По итогам 2020 года Башкортостан вошел в пятерку лучших регионов России в Национальном рейтинге состояния инвестклимата, - отметил на совещании глава Башкирии Радий Хабиров.

По данным правительства РБ, с октября 2018 года под руководством главы республики на 99 заседаниях в формате "Инвестчаса" рассмотрели 396 новых инициатив с общим объемом инвестиций более 815 миллиардов рублей. В числе крупнейших проектов - модернизация производства Башкирской содовой компании стоимостью 29,9 миллиарда рублей, создание группой компаний "Агродинамика" системы мелиорации сельхозугодий Зауралья (4,1 миллиарда рублей), а также проекты ООО "Газресурс" по строительству завода газобалонного оборудования (3,1 миллиарда) и другие.

Кроме того, работа с инвесторами велась и в муниципалитетах, где за три года провели 6,2 тысячи "Предпринимательских часов" и рассмотрели 12 тысяч вопросов, касающихся поддержки бизнеса, в том числе 6,6 тысячи новых проектов.

Отметим, что республика за тот же период поддержала инвесторов, предоставив им налоговые льготы и субсидии на общую сумму 14,5 миллиарда рублей.