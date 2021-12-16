Башкирия станет центральным узлом для развития взаимодействия стран ШОС

О том, как преодолевал возникшие трудности главный в мире экспортер - Китай - рассказал генеральный представитель Китайского комитета содействия международной торговле (ККСМТ) и Китайской палаты международной торговли (КПМТ) в Российской Федерации Гао Ци.

- Уходящий год стал знаковым для китайско-российских отношений. Было продлено действие двустороннего соглашения о дружбе и сотрудничестве. Наш комитет как крупнейшее агентство по содействию торговле и инвестициям в Китае всегда стремится разрабатывать новые платформы, средства и модели для развития российско-китайского торгового и экономического сотрудничества. В 2020 и 2021 годах пандемия нарушила мировой экономический порядок. В этих условиях была организована облачная выставка по торговле, чтобы преодолеть возникшие ограничения с помощью цифровых средств, - рассказал Гао Ци.

Он сообщил также, что предприятиям помогали превращаться в "цифровые", была создана комплексная платформа правовой поддержки трансграничной торговли, открыта горячая линия для оказания помощи предприятиям в решении вопросов коммерческого права, связанных с иностранными делами в период эпидемии.

Фото: https://ibw-bashkortostan.com

- Мы наблюдаем большую активность российских и китайских компаний, расширяющих торговлю между регионами и ищущих качественные инвестиционные проекты. Наше представительство и дальше будет продолжать играть роль моста между российскими и китайскими компаниями и совместно работать над продвижением цепочек поставок и промышленных цепочек для взаимной выгоды, - заверил Гао Ци.

О том, как формируется экономическая повестка в странах ШОС в парадигме ковидных ограничений, рассказал исполнительный секретарь Делового совета Шанхайской организации сотрудничества Сергей Канавский.

- ШОС исполняется 20 лет, а это совсем немного для международной организации, - отметил он. - Благодаря шанхайскому духу мы продолжаем двигаться вперед. С начала пандемии проявилось дружеское взаимодействие, по инициативе российской стороны оказана помощь Уханю. Все восемь стран активно старались помогать друг другу. Ответом на пандемию стало развитие трансграничной торговли, цифровизация - каждая страна предлагала свои подходы. Работа не затухает и движется в направлении поиска новых путей взаимодействия, развития электронной торговли, новых технологий, транспортно-коммуникационных возможностей, - отметил Сергей Канавский.

Развитие транспортно-логистического потенциала предусматривается в разных направлениях: Европа - Китай, Индия и Пакистан, естественно, Россия, где Башкортостан становится одним из центральных регионов.

Есть перспективные проекты в энергетике. Кроме того появляются сферы, которые позволяют находить новые пути сотрудничества. Например, недавно в Уфе был форум, касающийся семейного бизнеса. Республика Башкортостан становится одной из точек притяжения, и это надо развивать.

В ШОС будут созданы структуры, которые помогут малому бизнесу находить новые точки взаимодействия. Но есть, разумеется, и сложности. Касаются они перевозки продукции, заключения контрактов. Бизнесмены понимают, что онлайн режим хорош для первого контакта, дальше надо взаимодействовать очно: встречаться, показывать продукцию, рассказывать.

Фото: Петр Коннов/РГ

Президент международного форума стран БРИКС Пурнима Ананд рассказала, что при адаптации к новым условиям, сложившимся в мире, необходимо поддерживать ценности, которые есть в каждой стране, а также общечеловеческие.

- Важный аспект - инициативы, - подчеркнула она. - Совместная работа позволяет снизить глобальный груз проблем. И это станет надежной основой для сотрудничества. Глобализация экономики помогла миллионам людей преодолеть проблемы голода и бедности. Китай и Россия - столпы, на которых может строиться сотрудничество. Мы должны объединиться в это тяжелое время. Мы не боимся санкций, ковидных ограничений, готовы работать с вами. Мы считаем вас семьей, хорошими друзьями. 28 договоров было подписано между Индией и Россией во время визита президента России Владимира Путина в Индию.

Пурнима Ананд воспользовалась случаем, чтобы пригласить всех участников Международной недели бизнеса в Уфе в Дели, где в 2022 году будет отмечаться 75-летие дипломатических отношений между двумя странами.

Сотрудничество активно развивается не только между странами, но и регионами. Так, по словам зампредседателя Хатлонской области Таджикистана Сулаймойнзада Акрама Рахима, на днях постановлением правительства Таджикистана одобрен проект соглашения о сотрудничестве между областью и Башкортостаном.

- Подписывать его будут руководители регионов, - отметил он. - После этого мы ожидаем всплеск в отношениях между нашими регионами. Сотрудничество можно вести в самых разных сферах - сельском хозяйстве, промышленности, медицине, образовании, туризме. Сегодня более тысячи студентов из Таджикистана учатся в вузах Башкортостана. И мы надеемся, что они вернутся на родину хорошими специалистами. Если наши предприниматели будут работать напрямую, то это означает прямые инвестиции в экономику, новые рабочие места, следовательно, люди будут получать зарплату, а бюджеты - укрепляться. У нас есть поговорка: хороший сосед лучше дальнего родственника. Пусть мы не граничим территориально, но мы соседи душой.

Замминистра сельского хозяйства Беларуси Иван Смильгин обратил внимание на то, что кооперация Беларуси и Башкортостана - это отличный пример. Развивать отношения помогает интеграция в разных сферах. Например, после того как интегрировали ветеринарные системы Беларуси и России, стало меньше административных барьеров и ограничений. Помогает в этом и участие обеих стран в Евразийском экономическом союзе.

Каких-то универсальных моделей сотрудничества не существует. Отношения выстраиваются, подчиняясь логике предшествующего взаимодействия. Так, торговые связи Узбекистана и России успешно укрепляются благодаря проектному офису. Но регионы стремятся наладить свои контакты. Так, Каракалпакстан заинтересован в партнерстве с Башкортостаном.

Перспективными отраслями называется химическая. Партнеры в Каракалпакстане готовы реализовать совместный проект по производству каустической и кальцинированной соды, также намерены закупать в Башкортостане сельскохозяйственных животных.

Со своей стороны они предлагают участие в разработке сырья - в Каракалпакстане 118 месторождений с природными богатствами. И обещают бизнес-партнерам полную безопасность.

Премьер-министр правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров. Фото: https://ibw-bashkortostan.com

Премьер-министр правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров отметил, что любое взаимодействие возможно, если есть доверие. Оно складывается из разных составляющих. Партнеры должны быть уверены, что власти делают все, чтобы условия были комфортными, безопасными и выгодными. Важно, какой у региона имидж, то есть что делается на его территории, что сделано и какой результат. Где он расположен - и в этом отношении Башкортостан находится в очень выгодной позиции, на стыке Европы и Азии.

- Башкортостан обладает всеми нужными характеристиками, чтобы партнерство начиналось, продолжалось и было успешным, - сказал Андрей Назаров. - Работа идет системная. Республика входит в первую пятерку лучших регионов России в Национальном рейтинге состояния инвестклимата. Бизнесмены любят совмещать выгоду и комфорт и, кроме технических характеристик региона, они оценивают, как люди относятся друг к другу, как принимают гостей, сколько там солнечных дней. А в Башкортостане 300 дней в году - солнечные. Это создает психологическую совместимость.