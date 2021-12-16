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16.12.2021 16:07
Рубрика: Власть

Башкортостан и Беларусь договорились о сотрудничестве

Текст: Олеся Нематова (Уфа)
Башкортостан и Республика Беларусь намерены увеличить товарооборот между сторонами до 700 миллионов долларов США. Для этого республики планируют создавать совместные проекты. Об этом глава Башкортостана Радий Хабиров и президент Беларуси Александр Лукашенко договорились в ходе недавнего визита делегации Башкирии в Беларусь.

На Международной неделе бизнеса-2021, которая проходит в Уфе с 15 по 18 декабря включительно, состоялось более подробное обсуждение совместных планов.

Фото: Петр Коннов/РГ
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Так, первый заместитель премьер-министра правительства Башкортостана - министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов отметил, что уже есть определенные договоренности в области АПК.

- Мы договорились о возможностях направлениях в глубокой переработке зерна, гороха. Учитывая потенциал Башкортостана в области животноводства, прорабатывается вопрос организации поставок в Беларусь гусиных яиц для инкубаторов, гусиного мяса, перопухового сырья, племенного молодняка рогатого скота и племенных свиней, - подчеркнул Рустам Муратов.

Важным направлением является и машиностроение. В частности, планируется увеличение поставок машинокомплектов для сборки зерноуборочных комбайнов производства ОАО "Гомсельмаш", самоходной уборочной техники производства АО "Брянсксельмаш", силовых установок производства "Минского моторного завода" для республиканских предприятий. Большой потенциал и в области промышленности и промышленной кооперации. Есть планы о сотрудничестве городского хозяйства, благоустройства города, производства техники ЖКХ.

Для реализации этих и других планов стороны планируют разработать так называемую Дорожную карту по сотрудничеству.

Министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан Маргарита Болычева отметила, что руководители обеих республик поставили задачу увеличить совместный товарооборот до 700 миллионов долларов. Для более плотной работы в этом направлении в Республике Беларусь в этом году открыто представительство конгресс-бюро Башкирии.

Фото: Петр Коннов/ РГ
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