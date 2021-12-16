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16.12.2021 07:27
Рубрика: Общество

Диетолог рассказала, как извлечь всю пользу из семян льна

Текст: Алексей Иванов

Семена льна являются очень полезным для организма продуктом в том числе потому, что содержащиеся в них пищевые волокна, "как щетка очищают кишечник, стимулируют его перистальтику и создают ощущение сытости". Но добиться максимального положительного эффекта можно только при правильном их употреблении.

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Об этом в своем Instagram рассказала диетолог Светлана Фус. По словам специалиста, семена льна содержат в большом количестве омега-3 жирные кислоты и являются ценным растительным источником этих соединений. Такие кислоты нужны для строительства клеточных мембран, они уменьшают вязкость крови, повышают эластичность сосудов, снижают риск развития сахарного диабета и ожирения.

Также, отметила Светлана Фус, семена льна можно назвать природным статином, поскольку они способствуют нормализации уровня холестерина. Считается, что его избыток негативно влияет на наши сосуды.

Дополнительная польза для женского организма заключается в том, что семена богаты и на фитоэстрогены. Эти фенольные соединения с антиоксидантной активностью защищают от новообразований и помогают облегчить дискомфорт, связанный с менопаузой.

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Однако извлечь всю эту пользу из семян льна можно только при их правильном приготовлении. Как подчеркнула Светлана Фус, цельные семена не перевариваются в организме полностью, поэтому лучше всего измельчать их в кофемолке непосредственно перед употреблением. Так они сохранят все полезные вещества, а жирные кислоты не прогоркнут.

При этом можно употреблять не более одной-двух столовых ложек семян или 10-20 граммов в день. В противном случае большое количество клетчатки может наоборот вызвать дискомфорт в кишечнике. Кроме того, семена содержат в небольшом количестве растительные цианидные соединения, поэтому перебарщивать с ними не стоит.

В любом случае перед включением этого продукта в свой регулярный рацион стоит проконсультироваться с врачом на предмет возможных побочных эффектов.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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