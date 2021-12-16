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16.12.2021 17:52
Рубрика: Общество

Город Спутник получит мост и новый объездной путь

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)
Масштабное развитие транспортной инфраструктуры Города Спутника намечено в будущем году.
Фото: Пресс-служба строительного холдинга "Термодом" Фото: Пресс-служба строительного холдинга "Термодом"
Фото: Пресс-служба строительного холдинга "Термодом"

В строительном холдинге Термодом рассказали о планах по обустройству дорог и новой переправы в верхнем течении реки Суры. Проект позволит существенно разгрузить имеющиеся выезды и снизить нагрузку на транспортные артерии Города Спутника.

Фото: Пресс-служба строительного холдинга "Термодом"
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- При большой поддержке министерства строительства и дорожного хозяйства и губернатора Пензенской области на согласование в Минстрой РФ было направлено предложение по строительству четырехполосного моста через Суру на территории Города Спутника. Он будет располагаться рядом с существующим понтонным мостом, - пояснил первый заместитель генерального директора холдинга "Термодом" Ильяс Ибрагимов. - Решение положительно прошло несколько инстанций. И, возможно, в начале 2022 года начнутся проектирование и подготовка к строительству данного объекта. Новый проект существенно разовьет инфраструктуру Города Спутника.

Планируется соединить новую реконструируемому дорогу с улицы 40 лет Октября до аэропорта города Пензы с выездом на улицу Алую с последующим выездом на новый проектируемый четырехполосный мост в Спутнике. Оттуда пустят дорогу в сторону Заречного с развязкой у Ахунского железнодорожного переезда. Это будет Южный объезд Пензы, который соберет все автопотоки Железнодорожного района, Терновки и Окружной.

Проект Южного объезда состоит из нескольких проектных решений. В целом этот объезд сильно поможет разгрузить дороги Пензы и Спутника особенно на выезде через улицу Терновского. Также планируется реконструкция существующей дороги на Барковку. Она будет двухполосной.

Фото: Пресс-центр правительства Пензенской области
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- Работы запланированы в границах уже существующей дороги. Сносить дома, расположенные поблизости от новой автомагистрали, никто не будет, - уточнил Ильяс Ибрагимов.

В 2022 году планируется ремонт дорог на улицах Радужной и Олимпийской в Спутнике. Это главные транспортные развязки внутри бурно развивающегося микрорайона. В планах продлить Прибрежный бульвар и Олимпийскую улицу до Шоссейной в селе Засечном. Эти работы также будет проводиться в 2022 году.

Принятые решения позволят повысить безопасность дорожно-транспортного движения и уровень комфорта проживания в Городе Спутнике. Кроме дорог, также появится уличное освещение, удобные тротуары и современные ограждения.

- Федеральная поддержка будет оказана Пензенской области, городу Пензе. Она предоставляется тем субъектам РФ, муниципальным образованиям, которые идут на опережение, вкладывают все силы, свой опыт в развитие сети автомобильных дорог, - пояснил Заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко во время визита в Пензу.

Напомним, в этом году досрочно, с опережением графика на год завершился второй этап реконструкции автомобильной дороги, соединяющей улицы 40 лет Октября и Центральную. Это стало возможным благодаря своевременному финансированию за счет средств федерального бюджета и грамотно организованной работе подрядной организации. Двухкилометровый участок автодороги имеет четыре полосы движения, пешеходные тротуары, велодорожки, остановочные павильоны, шумовые экраны, светофорные объекты и искусственное освещение. Обновленная дорога станет современным альтернативным путем для движения автотранспорта в обход центра города, свяжет широкой скоростной автомагистралью район аэропорта, быстрорастущий микрорайон Город Спутник и Терновку - с Кривозерьем, Тепличным, улицей Окружной, а также Западной Поляной и микрорайоном Арбеково. Окончательно реконструкцию этой объездной дороги планируется завершить в 2023 году. Соответствующие средства в размере 2,8 миллиарда рублей выделены из федерального бюджета, хотя по плану реконструкция последнего участка дороги должна была проводиться в 2026 году. Модернизируя и заново выстраивая инфраструктуру пензенской агломерации, создаются условия для ее развития и комфортной жизни горожан.

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