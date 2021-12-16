На Международной неделе бизнеса назвали лучшие товары Башкортостана

- В программе "100 лучших товаров России" мы участвуем уже 24-й год, - сказал первый заместитель премьер-министра - министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов. - Не так много программ и конкурсов, которые были бы столь долго востребованы и популярны. Рад поздравить всех, кто успешно представлял нашу республику на федеральном этапе, кто непосредственно участвовал в организации конкурса.

Торжество началось с вручения Почетных знаков "За достижения в области качества", которыми были награждены руководители и специалисты шести предприятий, активно поддерживающих конкурс.

Программа "Лучшие товары Башкортостана" объединила основные сферы деятельности компаний. В числе победителей, которые были отмечены высшими призами программы, - республиканский кардиологический центр в номинации "Лидер качества", ателье "Салават" в номинации "Народный промысел" и Мелеузовский молочноконсервный комбинат в номинации "Золотая сотня". Все они вошли в ТОП-100 лучших товаров России.

Дипломами программы в блоках "Товары производственно-технического назначения" и "Промышленные товары для населения" награждены ведущие компании нефтехимического комплекса, среди которых Уфаоргсинтез, три филиала АНК "Башнефть", Полиэф, корпорация Уралтехнострой, а также предприятия "Искож", "НефАЗ" и другие.

Среди победителей конкурса - также крупные продовольственные компании, производители мебели, пластиковых окон и многого другого.

Среди тех, кто оказывает услуги населению, были отмечены несколько учреждений здравоохранения, в том числе санаторий "Янган-Тау", республиканский клинический перинатальный центр, республиканская клиническая инфекционная больница. В этой же номинации оказались и некоторые предприятия ЖКХ.

Организацией регионального этапа конкурса "100 лучших товаров России" занимается государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в РБ. Его директор Сергей Севницкий поздравил всех участников церемонии и напомнил, что предприятия получают право использовать товарный знак программы "100 лучших товаров России" для рекламы и продвижения своей продукции.