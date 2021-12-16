Нижегородский НОЦ находится в рейтинге лидеров среди всех НОЦ страны

Подходит к завершению Год науки и технологий. О том, как он прошел для Нижегородской области, "РГ" побеседовала с губернатором региона Глебом Никитиным.

Год 800-летия Нижнего Новгорода был еще и Годом науки и технологий в России. Какие подарки подарили и получили нижегородские ученые? Нам есть, чем гордиться?

Глеб Никитин: Для Нижегородской области 2021 год, действительно, стал особенным. И сейчас сложно разделить даже разноплановые на первый взгляд события. Например, наука способна менять городское пространство вокруг себя, способствовать развитию территорий, а благоустройство, в свою очередь, делает город более привлекательным для реализации научных проектов. 800-летие стало мощным стимулом для прогресса во всех направлениях.

Считаю символичным, что по решению президента России 2021 год стал Годом науки и технологий. Для Нижнего Новгорода именно интеллект является главным ресурсом развития. У нас нет полезных ископаемых, зато есть мощные промышленные предприятия, очень сильные вузы и научные институты. Обращаясь к нижегородцам в честь юбилея города, президент отметил, что Нижний Новгород является "одним из ключевых промышленных и технологических центров страны, в котором сосредоточены и традиционные, и самые передовые отрасли". И, конечно, в юбилейный год мы были особенно заинтересованы в принятии решения о развитии этих направлений.

Одним из ключевых результатов стало одобрение заявки на создание в регионе IT-кампуса. Это проект, который позволит существенно повысить качество подготовки IT-кадров благодаря организации образовательного пространства на 7000 студентов.

1 сентября, в День знаний, на территории Сарова в Нижегородской области открылся филиал Московского государственного университета имени Ломоносова. "МГУ Саров" создан как один из ключевых элементов Национального центра физики и математики.

В Балахне в этом году создан специализированный учебный научный центр. Это очень важная ступень подготовки высококлассных научных кадров, которой ранее не было в регионе.

Настоящим прорывом стала победа трех наших вузов - ННГУ имени Лобачевского, НГТУ имени Алексеева и ПИМУ - в конкурсном отборе программы стратегического академического лидерства "Приоритет 2030". Каждый из вузов получает серьезные денежные средства на реализацию проектов: ПИМУ - 994 млн рублей, Университет Лобачевского - 426 млн рублей, НГТУ - 142 млн рублей. Я лично участвовал в защите заявок. Это очень полезная и эффективная процедура.

Проект межвузовского IT-кампуса включает в себя создание двух крупных площадок. Фото: Кирилл Мартынов

Благодаря средствам базовой и специальной части гранта в Нижегородском государственном техническом университете появятся новые исследовательские направления - ядерно-водородная энергетика и лазерные комплексы нового поколения. В техническом университете откроются молодежные start-up-лаборатории, новые студенческие конструкторские бюро.

Университет Лобачевского планирует запуск новых научных проектов и образовательных программ, которые привлекут в регион еще больше талантливой, амбициозной молодежи.

Исследования и разработки Приволжского исследовательского медицинского университета сосредоточены на переходе к персонализированной медицине, высокотехнологичному здравоохранению и технологиям здоровьесбережения. Например, стратегический проект "Фундаментальная онкология" направлен на индивидуализацию лечения онкологических заболеваний.

Также в 2021 году 19 нижегородских молодых ученых стали победителями конкурса грантов президента РФ для государственной поддержки кандидатов и докторов наук и ведущих научных школ. Мы в этом году провели два региональных грантовых конкурса, в том числе для молодых ученых в честь 800-летия Нижнего Новгорода. На стадии подписания находится соглашение между регионом и Российским научным фондом о совместном проведении конкурса грантов ученым.

Можно еще долго продолжать говорить об успехах наших исследователей. В регионе очень много сильных и талантливых ученых. Хочется поблагодарить всех, кто работает в Нижегородской области и заинтересован в ее развитии.

В Нижегородской области заявлено множество глобальных проектов научно-образовательно-промышленного плана: IT-кампус, "Квантовая долина", студенческий городок в Борской пойме. Реализуются проекты вузов и НИИ с промышленными предприятиями. Это единая система или проекты существуют независимо друг от друга?

Глеб Никитин: Конечно, все крупные проекты, реализуемые в регионе, представляют собой единую экосистему. При этом они создаются для решения конкретных задач.

Например, для снижения информационного вакуума между наукой и бизнесом у нас функционирует Научно-образовательный центр мирового уровня, для ликвидации дефицита высококвалифицированных кадров создается IT-кампус, для привлечения частных инвестиций в сектор инноваций создается инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ) "Квантовая долина". Каждый проект в сфере высоких технологий дополняет друг друга и направлен на достижение общей цели - формирование в Нижегородской области инновационных производств с высококвалифицированными специалистами. Как я уже сказал, это поможет и в преобразовании городской среды. Редевелопмент исторического центра невозможен без инвестиций. И именно с высокими технологиями мы связываем возможность сохранения и обновления уникальной среды территории Започаинья.

Еще в феврале вы сформулировали взаимосвязь НОЦ и ИНТЦ "Квантовая долина": НОЦ - система управления, ИНТЦ - инфраструктура проекта. Какие наиболее значимые для региона проекты реализуются в этой связке НОЦ-ИНТЦ?

Глеб Никитин: Учитывая, что основное внимание в ИНТЦ уделяется квантовым технологиям, ключевые проекты связаны именно с этим направлением. Уже сейчас участник Нижегородского НОЦ - Институт прикладной физики РАН - участвует в программе ОАО "РЖД" по созданию систем квантовых коммуникаций. Это направление имеет колоссальный потенциал в области обеспечения защищенной связи, что востребовано, например, в финансовом секторе, а также для защиты данных от промышленного шпионажа. При запуске "Квантовой долины" планируется масштабирование этого проекта в стенах ИНТЦ.

Более 50 компаний готовы локализовать на базе ИНТЦ собственные высокотехнологичные проекты. Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Конечно, квантовые технологии будут не единственным направлением развития в рамках данного проекта. В частности, одним из важнейших направлений Нижегородского НОЦ является высокотехнологичная медицина. В связи с этим на территории ИНТЦ предполагается строительство современного медицинского комплекса на 270 коек, включающего в себя клинико-диагностический центр, амбулаторное отделение, стационарное отделение и операционный блок. При этом в деятельности центра будут принимать участие специалисты Университета Лобачевского, что позволит применять самые передовые методы лечения на практике.

На территории ИНТЦ запланировано строительство лабораторий, научно-технических помещений, центра прототипирования, инжинирингового центра, центра коллективного пользования, а также рабочих пространств. Планируется возведение 11 зданий площадью 67 тысяч квадратных метров на территории 5 кластеров, общая площадь которых составит около 100 тысяч квадратных метров.

Свою поддержку проекту выразило более 50 компаний, которые готовы локализовать на базе ИНТЦ собственные высокотехнологичные проекты и стать "якорными" резидентами.

Недавно вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что предполагается вести рейтинг научно-образовательных центров и проводить некую ротацию - заменять слабые на более продуктивные. Нижегородский НОЦ претендует на первые места рейтинга или будет "бороться за выживание"?

Глеб Никитин: Нижегородский научно-образовательный центр мирового уровня - один из первых НОЦ, созданных в стране. Мы очень тщательно готовили заявку и защищали ее, поэтому реальная работа началась сразу же. Сейчас по всем показателям Нижегородский НОЦ находится в рейтинге лидеров среди всех научно-образовательных центров страны.

Конечно, выполняются все необходимые задачи и показатели, в частности, по публикации научных статей. Уделяется большое внимание интеграции науки и бизнеса. В этом году 13 проектов участников Нижегородского научно-образовательного центра стали победителями конкурса на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. При этом обязательным условием участия было выделение внебюджетного софинансирования. Всего участники Нижегородского НОЦ получат более 83 миллионов рублей.

Не менее важно, что НОЦ стал эффективной площадкой общения, поиска партнеров для реализации научных проектов, внедрения конкретных разработок производства.

Нижний Новгород считается одним из центров IT-технологий и потому стал одним из 8 городов, где одобрено строительство IT-кампуса. Что это будет, где и когда он появится?

Глеб Никитин: Проект межвузовского IT-кампуса включает в себя создание двух крупных площадок. Во-первых, это IT-кампус "НЕЙМАРК" на 7 000 студентов рядом с метромостом. Там на территории площадью 3 гектара будут размещаться аудитории, рабочие кабинеты и лабораторные комплексы. А также современные и комфортные площади для проживания студентов и профессорского состава IT-кампуса на 1200 мест в районе улицы Большие овраги. Во-вторых, это площади для проживания на 4200 мест со спортивным центром, медцентром и конференц-центром. Они будут расположены на территории ННГУ имени Лобачевского на проспекте Гагарина.

Кроме строительства проект предусматривает создание современной образовательной модели IT-кампуса "НЕЙМАРК", которая включает в себя специализированные образовательные треки для студентов 3-4 курсов с менторами из представителей IT-компаний региона, успешных выпускников прошлых лет или предпринимателей. Мы предполагаем, что благодаря созданию IT-экосистемы на площадях кампуса более 90 процентов выпускников будет трудоустроено по специальности сразу после окончания обучения.

Реализация проекта уже началась, на текущий момент идет процесс формирования земельных участков, а также стартовали программы дополнительного образования и семинары в рамках IT-кампуса "НЕЙМАРК". Объекты будут создаваться постепенно в ближайшие годы.

Какие вызовы вы видите перед нижегородской наукой сейчас - кадровый голод, недостаток финансирования или что-то иное? И как их можно преодолеть?

Глеб Никитин: Нижегородская наука по праву считается одной из лучших в стране. У нас более 40 тысяч человек занято научными исследованиями и разработками. И это почти 40 процентов от общего числа в Приволжском федеральном округе. Вместе с этим сейчас скорость развития столь высока, что кадровый голод является достаточно острой проблемой. Особенно это актуально для IT-отрасли и связанных с ней научных направлений. Именно для этого был детально проработан проект IT-кампуса, который уже поддержан правительством России.

Еще одна давняя проблема - это недостаточный уровень взаимодействия между наукой и бизнесом. Для того чтобы наладить эту кооперацию, чтобы найти для ученых конкретного заказчика на их разработанную технологию, а бизнесу - найти, например, исполнителя по созданию нового продукта, в Нижегородской области как раз и действует Научно-образовательный центр.

Существует также потребность в доступе к современному оборудованию и потребность в частных инвестициях, эти задачи будут решаться благодаря открытию инновационного научно-технологического центра "Квантовая долина".

Таким образом, в регионе отчасти создана и продолжает создаваться необходимая инфраструктура для преодоления наиболее острых проблем в отрасли.