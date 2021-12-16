Похищенного в Мордовии котенка нашли в Москве и вернули хозяйке

В Мордовии полицейские вернули жительнице райцентра Зубова Поляна потерявшегося котенка британской породы: пушистого любимца хозяйки нашли в Москве. Его увезла в столицу проезжавшая через поселок автоледи: по словам женщины, она решила, что котенок бродячий.

Как сообщило в четверг МВД по РМ, на пропажу котенка жительница Зубовой Поляны пожаловалась в ноябре: она рассказала полицейским, что несколько дней назад сын подарил ей породистого котенка стоимостью 6000 рублей. Хозяйка полюбила его всем сердцем и назвала Пузыриком. Женщина часто отпускала его погулять во дворе и за его пределами. Утром седьмого ноября Пузырик в очередной раз отправился гулять, а в обед хозяйка не смогла его найти. После нескольких часов поисков она обратилась в дежурную часть.

В райотделе полиции возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ "Кража".

В ходе расследования было установлено, что в тот день проездом через поселок на своем автомобиле проезжала жительница Москвы. Она остановилась возле торговой палатки у дома потерпевшей, чтобы купить сувенир. Продавца на месте не оказалось, но рядом с палаткой автоледи заметила двух котят, один из них ей очень понравился. Москвичка взяла его, посадила в салон авто и увезла к себе домой в столицу.

Сотрудники угрозыска доставили котенка из Москвы в Мордовию. Сегодня Пузырика передали хозяйке. Женщина искренне поблагодарила полицейских за неравнодушие и оперативность.