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16.12.2021 17:16
Рубрика: Власть

Представители Башкирии и Турции обсудили новые направления сотрудничества

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)
В 2022 году экономические связи между Башкортостаном и Турцией должны укрепиться, близкое партнерство республик определено не только внешнеэкономическим курсом, но и культурной целостностью. Об этом 16 декабря заявила министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргарита Болычева на Международной неделе бизнеса-2021.
Фото: Петр Коннов/РГ Фото: Петр Коннов/РГ
Фото: Петр Коннов/РГ

По данным правительства РБ, Башкортостан сегодня занимает пятое среди субъектов РФ место по объему субсидирования, поступающего из Турции. Как отметила Маргарита Болычева, в Башкирии работают турецкие предприниматели, которым правительство региона старается обеспечить комфортные условия ведения бизнеса. Также министр выразила надежду, что в начале 2022 года все соглашения по инвестиционным проектам, над которыми сейчас ведется работа, будут подписаны.

Фото: Петр Коннов/РГ
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Торговый представитель РФ в Турецкой Республике Айдар Гашигуллин сообщил, что в 2021 году товарооборот между Россией и Турцией по сравнению с 2020 годом увеличился на 52 процента. При этом один из локомотивов развития двусторонних торговых связей - Башкортостан.

- Очевидно, что промышленный и экономический потенциал региона может внести еще больший вклад в развитие отношений России и Турции, - подчеркнул Айдар Гашигуллин.

Он отметил, что сегодня необходимо искать новые направления развития двустороннего сотрудничества: открывать российско-турецкие предприятия, наладить практику обмена опытом между предпринимателями и продвигать конкретные успешные кейсы компаний, вышедших на российско-турецкий рынок. Для выполнения этих задач следует использовать ресурсы Российско-Турецкого инвестиционного фонда. Кроме того, для укрепления отношений нужно расширять взаиморасчеты в национальных валютах и задействовать новые площадки, в том числе электронные, предложил Айдар Гашигуллин.

Торговый атташе Турции Исмет Озкан подчеркнул, для Турции Башкортостан - это стратегически важный регион: особым спросом пользуется продукция машиностроения и нефтехимической отрасли, производимая в российском регионе. Исмет Озкан предложил для скорейшего восстановления после пандемии торговых отношений Турции с Башкортостаном усилить меры господдержки компаний химической и деревообрабатывающей промышленностей, туризма и фармацевтики. По словам спикера, это важнейшие сферы развития, которые требуют отдельного внимания. Не забывать и о поддержке малых и средних предприятий, работающих на общий рынок, предложил заместитель руководителя Управления по поддержке МСП Турции Реджеп Кылынч.

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