Самарские аграрии обеспечили продовольственную безопасность региона

Аграрии Самарской области в этом году, несмотря на аномальную жару, собрали более 1,9 миллионов тонн зерна при средней урожайности 17,4 центнера с гектара. В хозяйствах всех категорий произведено свыше 380 тысяч тонн молока. Ожидается, что по итогам года молочная продуктивность коров составит 6780 кг. А экспорт сельхозпродукции на сегодняшний день уже достиг отметки в 246 миллионов долларов.

Итоги развития агропромышленного комплекса региона подвели на встрече с сельхозпроизводителями губернии. Ее провел губернатор Дмитрий Азаров в среду, 15 декабря, на новой производственной площадке завода "Пегас Агро".

Предприятие работает с 2010 года, выпуская на рынок инновационные самоходные опрыскиватели-разбрасыватели линейки "Туман" - высокопродуктивную технику, предназначенную для внесения минеральных и жидких удобрений, а также гербицидной, инсектицидной и фунгицидной обработки растений. Компания стала очень известной в России и далеко за ее пределами. Машины пользуются популярностью, поэтому завод наращивает выпуск, создавая новые производственные корпуса. Глава региона ознакомился с ходом их строительства.

- Потребность на технику высокая, поэтому та площадка, на которой мы сейчас располагаемся, полностью исчерпала свои возможности и для того, чтобы дальше двигаться, расти и развиваться, мы приняли такое решение. Площадь новой производственной площадки составляет 20 тыс. кв. м. и рассчитана она на выпуск 2,5 тысячи единиц техники в год. Примерно столько тракторов в год выпускает Кировский завод, - рассказала директор ООО "Пегас-Агро" Светлана Линник.

Несмотря на засушливые весну и лето, экономические трудности, вызванные пандемией, практически все предприятия АПК Самарской области добились высоких и значимых результатов. Это стало возможным благодаря реализации федеральных и региональных программ, внедрению инновационных технологий и труду жителей села.

За последние годы при поддержке федерального центра и Правительства региона была сформирована база для дальнейшего развития всей отрасли. Это и увеличение орошаемых земель, и наращивание объемов производства в животноводстве, это и техническое перевооружение.

- За последние три года представители АПК региона получили 5700 единиц современной техники, что напрямую влияет и на производительность труда, и на урожайность, - отметил руководитель области.

Существенным подспорьем для развития отрасли стала программа "Комплексное развитие сельских территорий", благодаря которой строится жилье и соцобъекты, модернизируется инфраструктура, приводятся в порядок общественные территории. Весь реализуемый комплекс мер сегодня позволяет привлекать молодых специалистов, которые хотят связать свою жизнь с сельским хозяйством.

- В сельское хозяйство приходят дополнительные инвестиции, которые мы поддерживаем транспортным, инфраструктурным, жилищным строительством. На это было направлено 128 млн рублей - это десятая часть всех средств, запланированных на это направление в стране. И здесь я отдельно хотел бы отметить работу глав муниципальных образований - у нас есть очевидные лидеры, которые четко, системно, продуманно, заглядывая вперед, имея грамотную стратегию, готовят и проектную документацию, и земельные участки, и это дает возможность нам привлекать средства из федерального бюджета в масштабе, который заметен на уровне всей страны, - подчеркнул губернатор.

Наиболее отличившимся представителям аграрного сектора, животноводческого направления, научного сообщества руководитель области вручил награды.

В рамках торжественной части Дмитрий Азаров передал сельчанам и ключи от новых домов. Среди новоселов большая семья Натальи Топтыгиной из села Четыровка Кошкинского района.

- У меня молодая семья и вместе с мужем мы воспитываем шестерых детей. Самая я работаю оператором машинного доения ПСК имени Кирова. И я очень рада, что для нас построили большой дом, где теперь у каждого будет своя комната, - не скрывая радости рассказала Наталья.

После торжественной части состоялся предметный разговор об эффективность действующих программ и мер поддержки. Речь также зашла и о подготовке кадров для АПК. По мнению губернатора, лидером в этом направлении должен стать Самарский государственный аграрный университет, воспитывая специалистов в соответствии с требованиями сельхозпроизводителей. Тем более, что сами предприниматели сегодня пользуются возможностью заключать ученические договоры.

- Востребованность наших выпускников колоссальная. Даже те, кто только думает поступать в аграрный университет, уже трудоустроены. Живой пример - на 430 выпускников очной формы 2021 года у нас заявка на кадры составила более 2000 человек. Это абсолютный рекорд за всю историю, - отметил исполняющий обязанности ректора вуза Сергей Машков. - При этом университет намерен увеличивать количество специальностей. Но здесь важно вести раннюю профориентацию работу в школах, начиная со средних классов, более активными темпами развивать партнерские программы, особенно с крупными холдингами.

- Если человек из сельской местности получает образование в сфере АПК, вероятность того, что он вернется в село - 90%. А мы в этом крайне заинтересованы. Тем более, что есть существенные меры поддержки молодых специалистов, - акцентировал внимание глава региона.

Комментарий

Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области:

Сегодня агропромышленный комплекс успешно развивается на территории региона. Радуясь успехам крупных холдингов, мы отмечаем для себя и увеличение интереса к сельскому хозяйству со стороны людей, которые только начинают запускать проекты. Это говорит о том, что мы формируем правильные условия для того, чтобы в эту отрасль приходили новые специалисты, брали на себя ответственность за развитие родной земли и радовали новой вкусной и экологичной продукцией. Уверен, следующий год будет еще лучше.