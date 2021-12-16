УГНТУ провел первый в РФ хакатон по снижению выбросов парниковых газов

В Башкирии к борьбе за углеродную нейтральность подключили студентов и молодых ученых вузов республики и других регионов страны. Им предложили придумать, как скорректировать жизнь современного общества, чтобы климатические изменения не погубили человечество. Уфимский государственный нефтяной технический университет совместно с Евразийским научно-образовательным центром РБ организовал первый в России хакатон на актуальную климатическую тему "Технологии декарбонизации". Мероприятие проходит в рамках Международной недели бизнеса-2021.

- Сегодня для всех актуальна тема улавливания CO2 и его депонирования. Проблема сокращения углеродных выбросов активно прорабатывается учеными и аспирантами УГНТУ. Наш вуз совместно с Башкирским государственным аграрным университетом и другими научно-образовательными организациями реализует программу создания карбонового полигона в районах Республики Башкортостан, где планируется осуществлять как научную, так и образовательную деятельность. И как технический университет мы большое значение уделяем технологическим проектам в сфере декарбонизации, - подчеркнул ректор УГНТУ Олег Баулин.

По его словам, хакатон - это возможность найти новые технологические и социальные решения этой сложной проблемы. Мероприятие проходит в гибридном формате - онлайн и офлайн. Участники - более ста студентов различных вузов, молодые специалисты и представители бизнеса. В течение трех дней они выполнили 11 интересных, разноплановых заданий, которые были получены от индустриальных партнёров УГНТУ, таких как "Газпром нефть" и "Роснефть", и касались альтернативных технологий промышленного производства и декарбонизации в целом.

К примеру, среди задач хакатона - изготовление аналога пластика на основе древесного сырья или создание моделей одежды из тканей на основе технических низкоуглеродных культур (крапивы или конопли), селекция растений для выращивания на карбоновых фермах. Участники хакатона устраивали "мозговой штурм" и думали, как снизить углеродный след университетского кампуса, определяли углеродный баланс на примере территории конгресс-холла "Торатау" и многое другое.

Ректор УГНТУ Олег Баулин. Фото: Пресс-служба УГНТУ

Команды должны будут презентовать свои предложения, описав проблему, свои идеи и представить план их реализации. Организаторы хакатона надеются, что участники проявят оригинальность и найдут нестандартные подходы к решению поставленных перед ними задач.

Победителей 17 декабря определит жюри, в которое входят представители Евразийского климатического консорциума, университетов, Российской академии наук, Фонда содействия инновациям и крупных отечественных компаний.

Авторы лучших решений получат бесплатную помощь в оформлении и подаче заявки на всероссийский конкурс грантов "УМНИК". Также проекты-победители войдут в программу стратегического академического лидерства вузов России "Приоритет-2030" Уфимского государственного нефтяного технического университета. Как отметил директор Центра технологического предпринимательства УГНТУ Сергей Гладких, участие в хакатоне "Технологии декарбонизации" не только позволит молодежи познакомиться с актуальными технологическими и рыночными трендами в снижении углеродного следа, но и может стать основой для перспективных научно-исследовательских работ с максимальной поддержкой со стороны УГНТУ.

Фото: https://ibw-bashkortostan.com/

Кстати

В июле 2021 создан Евразийский климатический консорциум, в который вошли все университеты и крупные научные организации Республики Башкортостан. Также к консорциуму присоединяются ведущие университеты и образовательные центры страны, такие как Сколковский институт науки и технологий, Московский энергетический институт и другие. Сейчас в Евразийском климатическом консорциуме около 40 организаций.

Справка "РГ"

Термин "хакатон" (англ. Hackathon) появился в 1999 году при совмещении двух слов - "хакинг" (взлом, решение научно-технической задачи, от англ. hacking) и "марафон" (длительная, интенсивная работа). Традиционно хакатоны используются в ИТ-сфере для быстрого поиска нестандартных решений. Методологию хакатонов также применяют в инженерных дисциплинах. Хакатон по технологиям декарбонизации в России проводится впервые.