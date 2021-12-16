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16.12.2021 07:36
Рубрика: Власть

В Башкирии открыли новый производственный комплекс

Текст: Ольга Горюнова (Уфа)
В индустриальном парке "Уфимский", управляющей компанией которого является Корпорация развития Республики Башкортостан, состоялось техническое открытие производственного комплекса площадью 20 тысяч квадратных метров. Первое производство запущено компанией "АртАгро", занимающейся строительством и реконструкцией объектов АПК, а также производством зерноочистительного оборудования, не имеющего аналогов в России. Общий заявленный объем инвестиций проекта компании составляет порядка 150 миллионов рублей и предполагает создание 70 новых рабочих мест.
Фото: Петр Коннов/РГ Фото: Петр Коннов/РГ
Фото: Петр Коннов/РГ

Строительство производственного комплекса было инициировано в рамках мероприятий "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Фото: Петр Коннов/РГ
Вероника Никишина: Сырьевой экспорт перестает доминировать

С 2020 года компания самостоятельно выпускает зерновые нории производительностью от 25 до 100 тонн в час, нории с горизонтальными цепными транспортерами производительностью от 20 тонн до 100 тонн в час. В 2021 году предприятия занялось производством пневмостолов и зерноочистительных машин. На оборудовании "АртАгро" работают многие сельхозтоваропроизводители региона.

На открытии присутствовали глава Башкортостана Радий Хабиров и генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина, которая принимает участие в Международной неделе бизнеса-2021, проходящей в эти дни в Уфе.

- Мы формируем в республике эффективные инструменты поддержки бизнеса, в том числе новые площадки для создания новых заводов. Хочу сказать, что наши индустриальные парки заняты на 90 процентов. Поэтому мы планируем продолжить развитие таких востребованных территорий, - подчеркнул Радий Хабиров.

Фото: Петр Коннов/РГ

По словам первого вице-премьера - министра экономического развития и инвестиционной политики региона Рустама Муратова, объект построили в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Здесь будут работать семь компаний-резидентов различной отраслевой направленности с общим объемом инвестиций в 600 миллионов рублей.

Кстати

В 2019 году инвестиционный проект "Создание и развитие индустриального парка "Уфимский" корпорации развития РБ прошел конкурсный отбор на получение федеральной субсидии в 2020-2021 годах от Республики Башкортостан.

За год соглашения о намерениях получения статуса резидента производственного комплекса подписаны с семью компаниями различной отраслевой направленности. Общий заявленный объем инвестиций составляет порядка 900 миллионов рублей и предполагает создание 240 новых рабочих мест.

Индустриальный парк "Уфимский" располагается на подъезде к микрорайону Шакша города Уфы. Площадь парка составляет почти 300 гектаров, а площадки предназначены для предприятий разной отраслевой направленности. Удобное расположение обеспечивает доступную транспортную инфраструктуру. Железнодорожные пути заведены на территорию парка и ведут к станции Шакша Куйбышевской железной дороги. По всей территории парка протянуты межплощадочные дороги с выездом на федеральную трассу М5-Урал.

Фото: Петр Коннов/РГ
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