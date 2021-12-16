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16.12.2021 18:04
Рубрика: Общество

В Городе Спутнике продолжат развивать социальную инфраструктуру

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)
Застройщик Города Спутника построит новую школу и поликлинику. Особое внимание будет уделено развитию общественного транспорта, который свяжет новый микрорайон комплексной застройки с центром города и близлежащими районами.
Фото: Пресс-служба строительного холдинга "Термодом" Фото: Пресс-служба строительного холдинга "Термодом"
Фото: Пресс-служба строительного холдинга "Термодом"

О планах по строительству новых социальных объектов на ближайшую перспективу рассказали в компании Термодом.

Фото: Пресс-служба строительного холдинга "Термодом"
Город Спутник получит мост и новый объездной путь

- Город Спутник вошел в федеральную программу, в рамках которой рядом с улицей Алой, на Шемышейской трассе будет строиться пересадочный центр для автобусов большой вместимости. Они станут перевозить людей в центр города, - рассказал первый заместитель генерального директора холдинга "Термодом" Ильяс Ибрагимов.

Дело в том, что большинство парковок в центре Пензы со временем станут платными. Пересадочный центр позволит жителям районов области оставлять свой транспорт на бесплатной парковке и удобно добираться до центра города. Для Спутника участие в этой программе - большой плюс. Конечные остановки автобусов будут перенесены от аэропорта к пересадочному центру. Схема движения автобусов будет разработана таким образом, чтобы собирать всех жителей Терновки и Города Спутника. К тому же в программе заложен бюджет на строительство современных "умных" остановок с цифровыми табло. На нем отображается время прибытие ближайшего автобуса по каждому маршруту в режиме реального времени.

Планируется полное обновление автобусного парка. Будут приобретаться машины на газовом топливе, чтобы снизить стоимость пассажирских перевозок. Планируется строительство разветвленной сети газовых заправочных комплексов. Все маршруты общественного транспорта будут работать по регулируемому тарифу, его размер определяется органами местной власти. Будет введен единый проездной билет. Полномочия по организации транспортного обслуживания на территории Пензенской агломерации с января передадут с муниципального на региональный уровень.

Как сообщили в региональном правительстве, проект модернизации системы общественного транспорта в Пензенской агломерации стоимостью 6,4 миллиарда рублей будет реализован в 2022-2023 годах. Из них 50 процентов - бюджетные средства, 50 процентов - внебюджетные источники, которые будут нам предоставлены государственной корпорацией ВЭБ.РФ. Соответствующую заявку от региона одобрила правительственная комиссия по региональному развитию в РФ.

В Пензенскую агломерацию вошли Пенза, Заречный, Город Спутник, а также ряд населенных пунктов Бессоновского и Мокшанского районов.

Фото: Пресс-служба строительного холдинга "Термодом"
В Пензенской области экологически чистым районом признан Город Спутник

В Спутнике также продолжится создание социальной инфраструктуры для семей с детьми. Их число из года в год растет. Потребность в школах и детсадах здесь выше, чем в других районах области. Поэтому сразу после окончания строительства школы им. Лермонтова застройщик занялся проработкой вопроса по строительству второй школы. За основу взяли проект Сколово-Тамбов. Это школа на 2425 детей с углубленным изучением IT-технологий, отвечающая современным стандартам образования.

- Мы доработали данный проект под наш участок и современные требования. Правительство Пензенской области поддерживает нашу инициативу, и в следующем году будут выделены средства на строительство школы, - пояснил первый заместитель генерального директора холдинга "Термодом" Ильяс Ибрагимов.

Новая школа закроет потребность в местах еще на пять лет вперед. В процессе развития Спутника нужно будет создать дополнительно около 3000 мест для детей школьного возраста. Поэтому планируем строительство еще двух школ.

Продолжится развитие сети дошкольных и медицинских организаций.

- Мы активно общаемся с Министерством образования по поводу строительства в 2024 году детского сада на 400 мест рядом с новостройками. Также администрация Пензенского района занимается получением финансирования на строительство детского сада на 400 мест по программе развития сельских территорий на пересечении улиц Олимпийской и Изумрудной, - сообщил Ильяс Ибрагимов.

В 2024 году планируем построить в Спутнике вторую поликлинику для взрослого населения. По оценке его численность достигнет 60 тысяч человек.

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