В Казани внедрили оплату проезда через мобильное приложение

В Казани впервые в России внедрили новый способ оплаты проезда в трамваях и троллейбусах с помощью беспроводных датчиков и мобильного приложения. Новый проект в столице Татарстана запустили 16 декабря.

Теперь не нужно дожидаться, когда к вам подойдет кондуктор для того, чтобы рассчитаться с вами, вы можете заплатить за проезд самостоятельно. Для этого в салоне установлены беспроводные датчики. Для того, чтобы воспользоваться новыми возможностями, нужно прежде всего скачать на телефон приложение "Казань транспорт" и затем привязать свою банковскую карту.

Программа, взаимодействуя с датчиком в салоне транспорта при помощи технологии Bluetooth, показывает, в какой трамвай или троллейбус зашел пассажир и предлагает оплатить проезд. Подготовительная работа к введению новой системы началась в октябре. Тогда каждый датчик был протестирован в ручном режиме. В перспективе МУП "Метроэлектротранс" планирует ввести оплату и по специальному QR-коду, которые будут расположены в каждом подвижном составе.