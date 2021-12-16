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16.12.2021 15:39

В Нижнем Новгороде стартовал конкурс журналистики "Наука вокруг нас"

Текст: Татьяна Ермошкина
Нижегородский НОЦ выступил одним из организаторов конкурса журналистики "Наука вокруг нас". В нем могут принять участие жители Нижнего Новгорода и Нижегородской области в возрасте от 16 до 30 лет, занимающиеся научной журналистикой и популяризацией науки.
К участию в конкурсе приглашаются нижегородцы от 16 до 30 лет. Фото: Pixabay К участию в конкурсе приглашаются нижегородцы от 16 до 30 лет. Фото: Pixabay
К участию в конкурсе приглашаются нижегородцы от 16 до 30 лет. Фото: Pixabay

Конкурс проводится при поддержке Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области. Помимо Нижегородского НОЦ его организаторами выступают "Нижегородский научно-информационный центр", Институт прикладной физики Российской академии наук и кафедра журналистики Института филологии и журналистики ННГУ им. Н.И. Лобачевского.

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области
Нижегородский НОЦ находится в рейтинге лидеров среди всех НОЦ страны

На конкурс могут быть представлены творческие работы разных жанров и форматов, фото- и видеоматериалы, освещающие как деятельность современных ученых и популяризаторов науки, так и открытия, достижения современной науки.

Для участия необходимо отправить свои творческие материалы до 17 января 2022 года на электронную почту sci-j@nnic.nnov.ru. Итоги конкурса будут подведены 31 января.

По словам директора АНО "Нижегородский НОЦ" Игоря Федюшкина, Нижегородский НОЦ решил поддержать проведение конкурса, так как популяризация науки - важная и непростая задача, которая стоит перед журналистами.

- Всегда интересно наблюдать за восприятием молодых людей жизни, науки в том числе. В своих работах они пишут о том, что видят, когда общаются с ученым, на что обращают внимание. Их взгляд на науку из вне будет интересен и молодым, и не молодым ученым, и остальным, далеким от науки, людям. Это некое увеличительное стекло, особенная точка зрения, которая доносится до общества через газеты, журналы и телевизионные репортажи. А конкурс таких работ - очень хорошая идея. Ведь любой конкурс всегда определяет лучших. Это признание поможет молодым людям дальше развиваться в направлении "Научная журналистика", возможно, правильно определиться со своей дальнейшей карьерой. Это благое начинание, которое мы просто не могли не поддержать! - сказал Игорь Федюшкин.

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