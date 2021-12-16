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16.12.2021 18:50
Рубрика: Власть

В Самарской области усилят меры безопасности в новогодние праздники

Текст: Ирина Чечурина (Самара)
16 декабря первый вице-губернатор - председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов в режиме ВКС провел заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Участниками заседания стали представители Главного управления МЧС России по Самарской области, областного Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, органов исполнительной власти Самарского региона, а также главы городских округов и муниципальных районов.

Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области
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Основное внимание участники заседания сосредоточили на мерах по обеспечению пожарной безопасности, предупреждению чрезвычайных ситуаций и социально значимых происшествий в период новогодних, рождественских и крещенских праздничных мероприятий 2022 года.

Ежегодно с наступлением осенне-зимнего периода увеличивается риск возникновения пожаров, а в новогодние праздники ситуация осложняется массовым использованием пиротехники. На совещании прозвучало, что для безопасного запуска пиротехнических изделий на территориях муниципальных образований необходимо предусмотреть специальные места.

Первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Самарской области Алексей Степанов доложил, что его ведомством взято на учет 414 объектов, которые будут задействованы в проведении праздничных мероприятий, из них 47 - с участием детей. Он также рассказал о профилактической работе, организованной сотрудниками МЧС совместно с представителями органов местного самоуправления, добровольной пожарной охраны, сотрудников полиции и социальных служб. В течение года проводятся инструктажи, беседы, рейды, сходы с населением по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности. Так, за год сотрудники МЧС посетили 48066 частных домовладений, в том числе 6066 мест проживания многодетных семей, 2324 мест проживания одиноких престарелых граждан, 3550 мест проживания неблагополучных граждан. Эта работа будет продолжена.

Отдельное внимание на совещании было уделено обеспечению безопасности в учреждениях социальной сферы. Руководителям социально значимых объектов рекомендовано проверить наличие средств пожаротушения, состояние путей эвакуации, провести инструктажи с персоналом, проверить работоспособность систем автоматической противопожарной защиты, увеличить количество дежурного персонала.

Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области
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- Все предложения Главного управления МЧС нашли отражение в проекте протокола комиссии. Глав муниципальных образований, министров социальной сферы прошу обратить внимание на безусловность и срочность их выполнения. Это очень важно, - подчеркнул первый вице-губернатор.

На совещании также прозвучало, что уже утвержден график дежурств руководителей органов исполнительной власти Самарской области в новогодние праздники, до конца недели главами муниципальных образований будут утверждены аналогичные графики дежурств на территориях.

Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области Светлана Архипова обратила внимание участников совещания на необходимость усиления контроля соблюдения действующих противоэпидемиологических мер в период предстоящих праздников.

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