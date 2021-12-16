В ДТП с пятью автомобилями в Татарстане погиб человек

Один человек погиб и пятеро получили травмы в результате массового ДТП в Татарстане. Авария произошла на трассе Набережные Челны - Заинск - Альметьевск.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе МВД по региону, предполагаемым виновником аварии стал 29-летний житель Челнов, управлявший Kia Rio. Двигаясь со стороны Заинска, водитель выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Scania.

После удара фуру также вынесло на "встречку", и она врезалась в легковой Volkswagen, а затем в Mitsubishi Outlander, который от удара упал в кювет. Грузовик остановился поперек проезжей части, после чего в него врезался ВАЗ-2105.

От полученных травм на месте ДТП скончался водитель Mitsubishi - житель Бугульмы, 1972 года рождения. В больницу были доставлены пять человек, включая других водителей и пассажиров авто.

- Водительский стаж предполагаемого виновника ДТП составил 12 лет, в течение двух календарных лет к административной ответственности за нарушения ПДД в РФ не привлекался, - отметили в МВД по республике.