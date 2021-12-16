В Удмуртии представили первую в России "Деревню будущего"

В Удмуртии представили "деревню будущего". Это первый в России проект комплексного преобразования сельских территорий, главная задача которого - создание современной инфраструктуры и повышение качества жизни в небольших населенным пунктах.

Премьерной "деревней будущего" стало село Пихтовка Воткинского района, где сегодня находится крупнейшее рыбоводческое хозяйство республики. В 2021 году здесь были отремонтированы дороги, социальные объекты, появились общественные пространства и уличное освещение.

В местной школе открылись аграрный и робототехнический классы с современными лабораториями. На всей территории Пихтовки действует бесплатный интернет. Заработал первый в Удмуртии цифровой ФАП, оборудованный системой дистанционного контроля за состоянием здоровья жителей с хроническими заболеваниями.

Проект "Деревни будущего", появившийся при поддержке крупного российского банка, может быть растиражирован во всех районах Удмуртии в течение ближайших 3-5 лет по принципу агломераций, заявил глава региона.

По мнению Александра Бречалова, комфортные условия для жизни могут остановить отток населения в города и даже запустить обратный процесс миграции из мегаполисов. Главное условие появления деревень с городскими условиями - наличие эффективного агропромышленного производства.

"Проект "Деревня будущего" создает условия для реализации новых предпринимательских инициатив, заявил глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев. Он добавил, что проект тесно связан с федеральной госпрограммой "Комплексное развитие сельских территорий".