В Удмуртии выяснят причины появления трещин в здании новой школы

Новости

Губернаторам могут разрешить снимать с должности мэров городов 10:19
Прокуратура начала проверку после госпитализации ребенка в Подмосковье 10:18
Дания арендует у Косово тюрьмы для иностранных преступников 10:13
Немцы Крыма пригласили нового канцлера Германии посетить полуостров 09:52
Чавушоглу: Турция и Армения откроют чартерное авиасообщение 09:51
В Бельгии повысят пошлины на копирование информации 09:50
В Подмосковье школьница упала в яму с кипятком 09:49
Instagram восстановил аккаунт администрации Симферополя 09:38
В Балашихе задержали подозреваемых в сбыте 1,5 тыс. доз наркотиков 09:37
Московская усадьба Деда Мороза будет принимать гостей круглый год 09:35
Эксперт назвала признаки некачественной селедки 09:31
В Москве пройдет онлайн-форум волонтеров культуры 09:29
Москвичей ждет снегопад и потепление до +2 градусов в четверг 09:16
На Невском проспекте пьяный водитель насмерть сбил девушку 09:10
Мишустин утвердил правила субсидирования производителей сельхозтехники 09:08
Минпромторг: Офшорный вертолет Ми-171А3 совершил первый полет 09:00
В Иркутске совершил посадку новейший российский авиалайнер МС-21-300 08:55
СМИ: В Ливии захвачено здание правительства 08:45
Россия сократила вложения в гособлигации США 08:26
Овечкин опередил Драйзайтля в списке лучших бомбардиров НХЛ 07:46
Минздрав Индонезии сообщил о первом случае "омикрона" в стране 07:30
"Омикрон" оказался способен проникать в грызунов-переносчиков чумы 06:28
В США эвакуировали персонал авиабазы из-за инцидента со взрывным устройством 06:20
На Байкале зафиксировано второе за сутки землетрясение 05:58
Отряд кораблей ТОФ провел стрельбы комплексом "Ответ" 05:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Православный календарь на 2022 год
Православный календарь на 2022 год
В Москве изменятся тарифы на проезд в общественном транспорте
В Москве изменятся тарифы на проезд в общественном транспорте
Охота на аврору: где и когда в России можно увидеть северное сияние
Охота на аврору: где и когда в России можно увидеть северное сияние
16.12.2021 10:10
Рубрика: Общество

В Удмуртии выяснят причины появления трещин в здании новой школы

Текст: Оксана Ильина
Российская газета - Неделя - Приволжье № 285(8636)
В Удмуртии эксперты минстроя и прокуроры выясняют причины появления трещин в здании школы села Алнаши. Ее открыли 3 года назад. Инспекцию инициировали представители ОНФ. О том, что школа трещит по швам и в кабинетах холодно, общественникам рассказали родители учеников.
Теперь в школе работают не только учителя, но и комиссия минстроя региона. Фото: Отделение ОНФ по Удмуртии Теперь в школе работают не только учителя, но и комиссия минстроя региона. Фото: Отделение ОНФ по Удмуртии
Теперь в школе работают не только учителя, но и комиссия минстроя региона. Фото: Отделение ОНФ по Удмуртии

Новый корпус Алнашской школы возводили несколько лет. Иногда работы останавливались, вспоминают местные жители, но 2 сентября 2019 года долгожданный объект открыли. В минобразования региона тогда отчитались - на строительство и оборудование потратили 450 миллионов рублей, выделенных в рамках национального проекта, заниматься дети теперь будут только в одну смену. В свежее здание перевели учеников с 7-го по 11-й класс. Но после первых же холодов стало ясно - с корпусом что-то не так.

Фото: Phoxpress
Представлен топ-100 лучших школ России

- На трещины и холодные классы на третьем этаже многие родители жаловались с 2019 года, но реакции со стороны властей мы так и не увидели, никто толком ничего не поясняет. Все родители опасаются за жизнь и здоровье детей, - рассказал отец троих школьников Александр Утробин.

Не дождавшись ответа от чиновников, родители обратились к активистам регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ). Общественники приехали в Алнаши вместе с экспертами и тепловизором, прошлись по классам и коридорам. Первые выводы сделали сразу: дети и взрослые жаловались не напрасно.

- Вместе с директором школы мы прошлись по всем этажам и на каждом из них зафиксировали трещины. С помощью тепловизора увидели, что места разрывов окрашены в синий цвет, что может говорить о теплопотерях, - рассказал Григорий Стрелков, сопредседатель штаба ОНФ в Удмуртии.

Эксперт Роман Урванцев местных жителей немного успокоил.

- Опасности для жизни и здоровья детей нет, - заявил он. - Но проблемы имеются: есть вопросы к проекту, его нужно тщательно изучать. Кроме того, возможно, строители неправильно выполнили деформационные швы.

Между тем директор школы Геннадий Махнев заявил, что властям о проблеме известно давно. На некоторых участках даже поставлены маячки.

- Изменений в поведении трещин в последнее время нет, - сказал директор. - В отношении к школе чиновников - тоже.

Руководство школы обращалось и к генподрядчику, но, по словам Махнева, со стороны строительной организации "никто не приходил".

Общественники направили обращение в прокуратуру и минстрой региона. Строительное ведомство попросили как можно быстрее провести экспертизу. По данным ОНФ, по такому же проекту будет строиться еще одна новая школа в республике - в селе Ягул Завьяловского района. Работы планируют начать в 2022 году.

Комментарий

Ришат Ибрагимов, и. о. министра строительства и жилищной политики Удмуртии:

- В Алнаши выедут специалисты управления капитального строительства правительства Удмуртской Республики и проведут обследование здания школы. По его результатам будет принято решение о проведении строительно-технической экспертизы. Школа была построена в соответствии с проектной документацией, получившей положительное заключение государственной экспертизы. Застройщик готов провести необходимые ремонтные работы.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия

Главное сегодня

В Госдуме разработан законопроект о ежегодной предновогодней выплате пенсионерам
Россия сократила вложения в гособлигации США
Слуцкий: Высылка российских дипломатов осложнит отношения с ФРГ
Синоптики спрогнозировали погоду в новогоднюю ночь
В США рассекретили новые материалы об убийстве Кеннеди
Охота на аврору: где и когда в России можно увидеть северное сияние
Россияне объяснили, зачем меняют имена и фамилии