В Удмуртии выяснят причины появления трещин в здании новой школы

В Удмуртии эксперты минстроя и прокуроры выясняют причины появления трещин в здании школы села Алнаши. Ее открыли 3 года назад. Инспекцию инициировали представители ОНФ. О том, что школа трещит по швам и в кабинетах холодно, общественникам рассказали родители учеников.

Теперь в школе работают не только учителя, но и комиссия минстроя региона. Фото: Отделение ОНФ по Удмуртии

Новый корпус Алнашской школы возводили несколько лет. Иногда работы останавливались, вспоминают местные жители, но 2 сентября 2019 года долгожданный объект открыли. В минобразования региона тогда отчитались - на строительство и оборудование потратили 450 миллионов рублей, выделенных в рамках национального проекта, заниматься дети теперь будут только в одну смену. В свежее здание перевели учеников с 7-го по 11-й класс. Но после первых же холодов стало ясно - с корпусом что-то не так.

- На трещины и холодные классы на третьем этаже многие родители жаловались с 2019 года, но реакции со стороны властей мы так и не увидели, никто толком ничего не поясняет. Все родители опасаются за жизнь и здоровье детей, - рассказал отец троих школьников Александр Утробин.

Не дождавшись ответа от чиновников, родители обратились к активистам регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ). Общественники приехали в Алнаши вместе с экспертами и тепловизором, прошлись по классам и коридорам. Первые выводы сделали сразу: дети и взрослые жаловались не напрасно.

- Вместе с директором школы мы прошлись по всем этажам и на каждом из них зафиксировали трещины. С помощью тепловизора увидели, что места разрывов окрашены в синий цвет, что может говорить о теплопотерях, - рассказал Григорий Стрелков, сопредседатель штаба ОНФ в Удмуртии.

Эксперт Роман Урванцев местных жителей немного успокоил.

- Опасности для жизни и здоровья детей нет, - заявил он. - Но проблемы имеются: есть вопросы к проекту, его нужно тщательно изучать. Кроме того, возможно, строители неправильно выполнили деформационные швы.

Между тем директор школы Геннадий Махнев заявил, что властям о проблеме известно давно. На некоторых участках даже поставлены маячки.

- Изменений в поведении трещин в последнее время нет, - сказал директор. - В отношении к школе чиновников - тоже.

Руководство школы обращалось и к генподрядчику, но, по словам Махнева, со стороны строительной организации "никто не приходил".

Общественники направили обращение в прокуратуру и минстрой региона. Строительное ведомство попросили как можно быстрее провести экспертизу. По данным ОНФ, по такому же проекту будет строиться еще одна новая школа в республике - в селе Ягул Завьяловского района. Работы планируют начать в 2022 году.

Комментарий

Ришат Ибрагимов, и. о. министра строительства и жилищной политики Удмуртии:

- В Алнаши выедут специалисты управления капитального строительства правительства Удмуртской Республики и проведут обследование здания школы. По его результатам будет принято решение о проведении строительно-технической экспертизы. Школа была построена в соответствии с проектной документацией, получившей положительное заключение государственной экспертизы. Застройщик готов провести необходимые ремонтные работы.