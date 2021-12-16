В Уфе объявили победителей премии "ТЭФИ-Капитал"

- Международная неделя бизнеса-2021 не была бы полноценной без такого мероприятия, как "ТЭФИ-Капитал". Оно как вишенка на торте, - отметил премьер-министр правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров.

По решению экспертного жюри заветную статуэтку "ТЭФИ-Капитал" получили представители телекомпаний, создавшие наиболее яркие программы и сюжеты о развитии бизнеса и предпринимательства.

Так, в номинации "Интервьюер" премию вручили управляющему директору телеканала РБК Илье Доронову. Лучшим репортажем в еженедельно-аналитической программе признали сюжет "Слабый пол - сильный бизнес", подготовленный корреспондентом телеканала "Регион 29" (г. Архангельск) Артемием Заварзиным.

В номинации "Репортер" сразу два победителя: корреспондент канала "РБК-Уфа" Светлана Харисова (за сюжет "Большие люди малого бизнеса") и Екатерина Столярова (автор спецпроекта "Мутные воды Камчатки").

Первое место в номинации "Телепрограмма" досталось телеканалу "360" за передачу "Бизнес против коронавируса. Кто помог в борьбе с пандемией Подмосковью?".

Лучшим репортажем в ежедневном выпуске новостей признали телесюжет "Жизнь завода" (г. Орел), а лучшим информационным сюжетом - "Медовый бизнес", вышедший в эфире телеканала "Тюменское время".

Первое место в номинации "Документальный фильм" занял проект "Время выбрало нас. Лесная отрасль" телеканала "Губерния" (г. Хабаровск), а среди интернет-проектов жюри премии выделило "Давайте займемся бизнесом" от телерадиокомпании "Ариг Ус" (Улан-Удэ).

В главной номинации Всероссийской телевизионной премии "ТЭФИ-Капитал" лучшим телеканалом признали "РБК Пермь".

Как отметили организаторы премии "ТЭФИ-Капитал", их главная цель - поощрять и мотивировать авторов на освещение темы предпринимательства и социально ответственного бизнеса в России, раскрытие острых вопросов, с которыми сталкиваются бизнесмены. Не менее важно уметь показать и перспективы развития инициативы, возможности, которые открываются перед теми, кто рискнул и выиграл на пути предпринимательства.

Кстати

Статуэтка премии - "Атлант" - создана эксклюзивно для "ТЭФИ-Капитал". Концепция фигуры - герой, превозмогающий препятствия и стремящийся достичь вершины.