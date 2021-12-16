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16.12.2021 09:26
Рубрика: Власть

В Уфе обсудят перспективы международного сотрудничества

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)
Международная кооперация и технологии продвижения территории - главные темы второго дня форума "Международная неделя бизнеса - 2021: инвестиции в будущее", который стартовал в Уфе 15 декабря.
Фото: Петр Коннов/РГ Фото: Петр Коннов/РГ
Фото: Петр Коннов/РГ

Как сообщили организаторы, в деловой программе второго дня форума целый ряд важных вопросов. Так, день начнется с рабочей встречи первого вице-премьера правительства РБ, министра экономического развития и инвестиционной политики региона Рустама Муратова с делегацией Республики Беларусь. Экономическому сотрудничеству республик посвятят также отдельную сессию.

Фото: Петр Коннов/РГ
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Одним из ключевых событий станет бизнес-диалог Башкортостана с Турецкой Республикой, организованный министерством внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ.

Возможности интернет-торговли, размещения и продвижения российской продукции на иностранных онлайн-рынках обсудят на форуме в ходе дискуссии Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей и центра поддержки экспорта РБ. Спикеры дадут практические советы, как разобраться в специфике экспортного онлайн-канала, получить господдержку и протестировать свои возможности на реальных продажах.

Во второй день форума поднимут тему событийной индустрии как инструмента продвижения территории. Дискуссия пройдет под эгидой Национальной ассоциации организаторов мероприятий.

Также 16 декабря состоится сессия на тему "Cтрановые горизонты. Новые инструменты продвижения товаров", презентация торгового дома Башкортостан и деловой бранч "Рәхим итегеҙ. Расширяя границы сотрудничества".

Как отметили организаторы, в течение дня будут обсуждаться инструменты поддержки экспортеров Башкортостана, планы на 2022 год, основные вызовы и барьеры, а также новые рынки для экспорта республиканской продукции.

Пленарное заседание второго дня форум будет посвящено международной кооперации. В конце дня планируется подписание соглашений между органами государственной власти республики, некоммерческими организациями и бизнесом, а также фестиваль современной песни содружества стран-участниц ШОС и БРИКС.

Напомним, Международная неделя бизнеса-2021 в Уфе проходит с 15 по 18 декабря при участии представителей региональной и федеральной власти, экспертов и предпринимателей из разных стран.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Башкортостан Филиалы РГ Волга-Кама Филиалы РГ Средняя Волга Филиалы РГ Приволжье Филиалы РГ Пермский край ПФО Чувашская республика ПФО Ульяновская область ПФО Удмуртия ПФО Татарстан ПФО Саратовская область Международная неделя бизнеса. Инвестиции в будущее.

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