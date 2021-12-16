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16.12.2021 17:19
Рубрика: Общество

Абрамченко рассказала, как будут охранять Байкал

Текст: Евгения Думанская
Фото: Константин Бахарев Фото: Константин Бахарев
Фото: Константин Бахарев

Вице-премьер Виктория Абрамченко провела в Иркутской области совещание по вопросам охраны озера Байкал, ликвидации накопленного вреда и комплексном развитии населенных пунктов.

В акватории озера Байкал произошло землетрясение

Как рассказала Абрамченко, в следующем году состоится 45-я сессия ЮНЕСКО и необходимо сделать так, чтобы Байкал не оказался в списке объектов, находящихся под угрозой. Мониторинговая миссия ЮНЕСКО стала одной из тем совещания.

"Коллеги приедут в следующем году, мы договорились по каким объектам они проедут, что увидят и что мы им будем показывать в качестве мер, чтобы навести на Байкале порядок", - говорит вице-премьер.

В частности, была достигнута договоренность о вывозе мусора за пределы центральной экономической зоны, а также о конкретных локациях для строительства объектов по обращению с отходами. Еще одна договоренность касается комплексного развития территорий, которые непосредственно примыкают к Байкалу.

Абрамченко напомнила о тяжелом наследии Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, и сейчас уже удалось предотвратить ухудшение экологической ситуации - исключены риски разрушения дамб гидротехнических сооружений и залпового загрязнения озера. Весной стартует следующий этап проекта по ликвидации накопленного вреда.

Также вице-премьер рассказала о работе, связанной с понижением уровня воды в Байкале. Сейчас идут исследования, которые завершатся в 2023 году и академия наук подготовит регулирующий акт.

"Мы здесь обращаем внимание в первую очередь на мнение академии наук. В настоящее время академия наук начала такие комплексные исследования, трехлетние исследования. Они не могут быть короче просто потому что нужно посмотреть разные периоды водностей", - сказала Абрамченко.

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