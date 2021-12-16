Алтайский край планирует принять активное участие в новом нацпроекте

- Реализация соглашения должна способствовать увеличению туристско-экскурсионого потока в эту туристическую местность, а также созданию новых рабочих мест, - подчеркнул глава региона. - Мы планируем, что к 2030 году здесь будет создано дополнительно около тысячи новых рабочих мест, а турпоток вырастет почти в два раза - до одного миллиона человек. Кроме того, в рамках соглашения о сотрудничестве нам предстоит разработать мастер-планы развития наиболее востребованных туристских территорий Алтайского края и целенаправленно строить там обеспечивающую инфраструктуру, привлекать инвесторов для создания новых туристических объектов. Сегодня у нас уже есть инвестиционный портфель, в котором более десятка таких проектов на общую сумму около 40 миллиардов рублей частных капиталовложений.

Национальный проект позволит региону привлечь достаточно объемный пакет поддержки по разным направлениям. Одно из важных направлений - государственная поддержка развития инфраструктуры туризма. Оно дает возможность инвесторам привлекать льготные кредитные ресурсы на строительство и реконструкцию гостиниц и санаториев. Заявки от турбизнеса Алтайского края на получение льготных кредитов для реализации таких проектов в регионе уже поступают в уполномоченные банки.

Другое направление государственной поддержки нацелено на системное продвижение туристического продукта с помощью различных инструментов, в том числе за счет реализации уже доказавшей свою эффективность программы туристического кешбэка. В Алтайском крае в этом году число проданных турпакетов с возвратом части стоимости путевок увеличилось в десять раз по сравнению с 2020 годом.

- Если в прошлом году в программе туристического кешбэка в регионе приняли участие шесть туроператоров, которые реализовали около 500 турпакетов, то в этом году восемь туроператоров продали более пяти тысяч турпакетов с возвратом части стоимости тура, - сообщил начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортному делу Евгений Дешевых. - Почти в двое - с 16 до 30 выросло и число участников этой программы среди санаторно-курортных организаций, гостиниц и отелей. Также в программе детского кешбэка в этом сезоне у нас приняли участие 45 загородных детских лагерей, в которых отдохнули более 24 тысяч детей. Программой воспользовались свыше восьми тысяч семей.

Фото: Правительство Алтайского края

С целью создания условий для ускоренного развития туризма в Алтайском крае продолжают системно развивать необходимую обеспечивающую инфраструктуру - строят дороги, инженерные сети и социальные объекты в туристических кластерах и рекреационных территориях. Так, только по соглашению с Федеральным агентством по туризму (Ростуризм) в 2020-2021 годах регион привлек из федерального бюджета субсидию в общей сложности почти 415 миллионов рублей на строительство горнолыжного комплекса на горе Мишина в туристском кластере "Белокуриха - Предгорье Алтая". А общий объем бюджетных инвестиций, предусмотренный на 2020-2024 годы в региональной программе "Развитие туризма в Алтайском крае" на развитие обеспечивающей инфраструктуры и поддержку турбизнеса составляет более 1,8 миллиарда рублей.

Справка "РГ"

По данным управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности, по предварительным оценкам туристический поток в регионе по итогам 2021 года может составить около 1,8 миллиона человек. Это примерно на 40 процентов больше показателей 2020 года, когда в регионе отдохнули около 1,2 миллиона туристов. До 60-70 процентов въездного турпотока составляют жители близлежащих регионов Сибирского федерального округа. Санаторно-курортное лечение и активные виды отдыха привлекают в Алтайский край и туристов из северных регионов - Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого автономных округов, Тюменской области, Республики Саха (Якутия). Стали чаще выбирать Алтайский край для отдыха также жители европейской части России - их число уже достигает примерно 10 процентов от въездного турпотока.