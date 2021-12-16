Количество отравившихся в Туве кадетов выросло до 116

Число заболевших воспитанников Тувинского кадетского корпуса увеличилось и составляет теперь 116 человек. Об этом сообщил глава республики Владислав Ховалыг на своей странице во "ВКонтакте".

По словам губернатора, здоровье детей, находящихся сейчас в инфекционной больнице Кызыла, не вызывает опасений, они пошли на поправку. Все заболевшие находятся под круглосуточным медицинским контролем.

Напомним, вечером 13 декабря поступили жалобы на самочувствие от 33 учащихся, к утру вторника их число возросло до 74, а на вчерашний день составляло уже 103 человека. Всем детям был поставлен диагноз - пищевое отравление. Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

- Честно сказать, предварительные итоги возмущают. Выясняется, что причина ЧП - преступная халатность взрослых. У работников ИП, которые поставляют питание для школы, подозревают стафилококк. Требую проверить, как они проходили медосмотр. Я уж не говорю о нарушениях гигиены в самой столовой. Контроль был слабым, - отметил Владислав Ховалыг.