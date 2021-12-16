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16.12.2021 20:45
Рубрика: Общество

Новосибирские хирурги поставили ростовчанку на ноги

Текст: Наталья Граф ( "Российская газета", Новосибирск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 287(8638)
Жительница Ростова-на-Дону сможет ходить благодаря индивидуальному эндопротезу таранной кости, который ей установили новосибирские хирурги.
Имплантат изготавливается при помощи компьютерной томографии и 3D-моделирования. Фото: НИИТО Имплантат изготавливается при помощи компьютерной томографии и 3D-моделирования. Фото: НИИТО
Имплантат изготавливается при помощи компьютерной томографии и 3D-моделирования. Фото: НИИТО

Два года назад Алена упала и получила тяжелые травмы: перелом костей таза, открытые переломы костей обоих голеностопных суставов. Местным врачам удалось ее спасти, но девушка стала инвалидом.

Фото: Пресс-служба ТПУ
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"Хирургическое лечение, выполненное сразу после госпитализации, позволило максимально восстановить утраченную анатомию, нарушенную вследствие травмы, - рассказали "РГ" в НИИТО. - Однако последствия были столь серьезными, что разрушены оказались и большеберцовая кость правой ноги, и таранная кость левой ноги". Алена с трудом передвигалась. Отчаявшись, обратилась в Новосибирский НИИ травматологии и ортопедии имени Цивьяна. Именно здесь в 2019 году хирурги впервые в России провели уникальную операцию по замене таранной кости индивидуальным эндопротезом.

- Таранная кость очень важна для ходьбы, - рассказывают врачи. - Имплантат таранной кости изготавливается для каждого пациента индивидуально, при помощи компьютерной томографии и 3D-моделирования. Ростовчанка четвертая пациентка, которой проведена такая операция. В прошлом году хирурги удалили у девушки конструкции из области правого голеностопного сустава. Она перенесла реконструктивную операцию с костной пластикой дефекта пилона правой большеберцовой кости. Потом приехала в Новосибирск на замену таранной кости. Имплантация индивидуального эндопротеза прошла успешно. Алена вернулась домой. Несколько недель будет передвигаться на костылях. А после реабилитации сможет нормально ходить.

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