Новосибирские хирурги поставили ростовчанку на ноги

Жительница Ростова-на-Дону сможет ходить благодаря индивидуальному эндопротезу таранной кости, который ей установили новосибирские хирурги.

Два года назад Алена упала и получила тяжелые травмы: перелом костей таза, открытые переломы костей обоих голеностопных суставов. Местным врачам удалось ее спасти, но девушка стала инвалидом.

"Хирургическое лечение, выполненное сразу после госпитализации, позволило максимально восстановить утраченную анатомию, нарушенную вследствие травмы, - рассказали "РГ" в НИИТО. - Однако последствия были столь серьезными, что разрушены оказались и большеберцовая кость правой ноги, и таранная кость левой ноги". Алена с трудом передвигалась. Отчаявшись, обратилась в Новосибирский НИИ травматологии и ортопедии имени Цивьяна. Именно здесь в 2019 году хирурги впервые в России провели уникальную операцию по замене таранной кости индивидуальным эндопротезом.

- Таранная кость очень важна для ходьбы, - рассказывают врачи. - Имплантат таранной кости изготавливается для каждого пациента индивидуально, при помощи компьютерной томографии и 3D-моделирования. Ростовчанка четвертая пациентка, которой проведена такая операция. В прошлом году хирурги удалили у девушки конструкции из области правого голеностопного сустава. Она перенесла реконструктивную операцию с костной пластикой дефекта пилона правой большеберцовой кости. Потом приехала в Новосибирск на замену таранной кости. Имплантация индивидуального эндопротеза прошла успешно. Алена вернулась домой. Несколько недель будет передвигаться на костылях. А после реабилитации сможет нормально ходить.