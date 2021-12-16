Новосибирский "мусорный" регоператор накопил долгов на миллиард

Компании, осуществляющие перевозку твердых коммунальных отходов в Новосибирской области, стали массово обращаться в арбитражный суд с исковыми заявлениями о взыскании задолженности за оказанные услуги с регионального оператора по обращению с ТКО "Экология-Новосибирск".

Уже подано 25 таких заявлений на общую сумму 1,7 миллиарда рублей. На днях в арбитражный суд Новосибирской области с четырьмя исками обратилась группа компаний "Арктика Сити" - двухлетний партнер регоператора. Общая сумма задолженности превысила 700 миллионов рублей. "Мы с пониманием относились к постоянным долгам регионального оператора и до последнего момента не прибегали к крайним мерам. Находясь постоянно в диалоге с руководством "Экология-Новосибирск", надеялись на скорое оздоровление компании и выход из кризиса", - говорится в официальном сообщении "Арктики Сити".

Часть решений суда уже вступила в законную силу - согласно им, регоператор обязан выплатить кредиторам 748 миллионов рублей (в большинстве случаев апелляции оставлены без удовлетворения). В комитете по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Законодательного собрания Новосибирской области полагают, что и большую часть будущих судов "Экология-Новосибирск" проиграет. Ситуация обостряется недавним заявлением руководства компании-регоператора о введении процедуры наблюдения (банкротства). Правда, заявления по этому поводу в арбитражный суд пока не поступало.

Безусловно, жителей региона волнует, как будет вывозиться мусор, тем более в период новогодних каникул. Генеральный директор ООО "Экология-Новосибирск" Лариса Анисимова утверждает, что никаких сбоев в работе регоператора и организаций-перевозчиков ТКО не будет.

- Текущие обязательства мы выполняем в штатном режиме, - сообщила Лариса Анисимова.

Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Денис Архипов подтвердил, что сбоев в вывозе мусора нет и не предвидится.

Тем не менее депутаты попросили представителей профильного министерства выступить с разъяснением на предстоящей сессии регионального парламента. Председатель комитета Александр Терепа отметил, что депутатов интересует позиция областного правительства, которое подписало соглашение с регоператором и должно контролировать его исполнение, а жители должны понимать, что происходит, каковы перспективы компании.

- На мусоровозах работают люди, которые каждую ночь приезжают и забирают мусор. У них должна быть регулярная и достаточно высокая оплата труда. Мы же столкнулись с тем, что перевозчики выполняют свои обязанности, а им оплачивают лишь шестьдесят процентов либо вообще не рассчитываются. Кто согласится так работать? Регоператор должен организовать вывоз мусора и оплатить услугу в полном объеме, - отметил заместитель председателя комитета по строительству, ЖКК и тарифам заксобрания Вадим Агеенко.

- Наша организация уже больше двух лет добивается в судах оплаты за оказанные услуги за 2019 год. Долг перед компанией за вывоз ТКО в Искитиме составляет почти тридцать миллионов рублей. Регоператор просто не желает платить за фактически выполненные работы, - заявил руководитель одной из компаний-перевозчиков Андрей Харланов.

За 2019 год "Экология-Новосибирск" накопила долгов перед перевозчиками на сумму около 900 миллионов рублей. Представители подрядных организаций отмечают, что в результате с рынка массово ушли местные перевозчики с многолетним опытом работы, они банкротятся, увольняют сотрудников. Все это произошло на фоне увеличения стоимости вывоза ТКО для потребителей: напомним, тариф с 1 ноября 2020 года увеличился с 59,8 рубля до 83,4 рубля на человека. Рост составил почти сорок процентов. Тем не менее общая собираемость платежей с физических и юридических лиц увеличилась с 82 процентов в прошлом году до 90-95 процентов в 2021-м.

За время "мусорной" реформы не уменьшается и число жалоб, поступающих из районов области. Так, по словам председателя совета депутатов Коченевского района Владимира Головченко, на начало декабря этого года услугами регоператора по обращению с ТКО до сих пор не охвачено 26 населенных пунктов, в которых проживает около шести тысяч человек. В Мошковском районе мусор не вывозят из 20 населенных пунктов из 47. Среди аутсайдеров в сфере обращения с отходами - Баганский и Сузунский районы.

На декабрьском заседании совета по взаимодействию заксобрания с представительными органами муниципальных районов и городских округов говорили о том, что из 77 запланированных в области площадок временного накопления мусора введено в эксплуатацию всего четыре. По подсчетам Владимира Головченко, для Коченевского района необходимо 1200 контейнеров. На их покупку и обустройство площадок требуется 84 миллиона рублей. Такое положение вещей ведет к росту числа и объемов несанкционированных свалок. Еще одна проблема, которая так и не решилась за годы реформы, - регулярный сбор и вывоз отработавших элементов питания и ртутьсодержащих ламп.

Некоторые депутаты предложили подготовить программу экономического оздоровления регоператора или рассмотреть возможность поддержки компании за счет бюджетных средств. В областном министерстве ЖКХ и энергетики не исключают финансовую помощь "Экологии-Новосибирск", но после соответствующих проверок.

- Если учесть, что годовая валовая выручка регоператора составляет около 2,5 миллиарда рублей, то выплатить долги в 480-700 миллионов рублей, выполняя при этом свои основные обязанности, включая организацию работы по обращению с ТКО, расчет с перевозчиками, выплату зарплаты работникам, налогов, будет достаточно сложно без дополнительных финансовых вливаний. Но не думаю, что бюджет должен помогать в этой ситуации. Рассчитываться по долгам надо, и сегодня это основная задача, - прокомментировал ситуацию заместитель председателя профильного комитета заксобрания Вадим Агеенко.

По его словам, депутаты не раз выступали с предложением расторгнуть с "Экологией-Новосибирск" соглашение, но региональное правительство отказывается. При этом, как обратил внимание депутат, в начале декабря этого года в соседнем Алтайском крае одну из компаний-регоператоров (в крае их несколько) лишили этого статуса - компания проработала всего несколько месяцев и не справилась с обязанностями. Процедура смены регоператора прописана как в соглашении между областной властью и "Экологией-Новосибирск", так и в федеральном законодательстве, и это, по мнению Вадима Агеенко, не отразится на вывозе мусора и не должно привести к коллапсу.

Надо отметить, что долги есть не только у регионального оператора, но и управляющих организаций. Так, на 10 декабря текущего года задолженность УК "Плющихинский" перед региональным оператором составила 20,5 миллиона рублей. Арбитражный суд области рассматривает два исковых заявления о взыскании задолженности с управляющей компании. При этом "Экология-Новосибирск" сразу же инициировала процедуру расторжения договора с УК на оказание услуг по обращению с ТКО в одностороннем порядке.

"С собственниками помещений в многоквартирных домах, находящихся в управлении УК "Плющихинский", региональный оператор заключит прямые договоры с 7 января 2022 года", - сообщили в пресс-службе "Экологии-Новосибирск".

Справка "РГ"

По данным министерства ЖКК и энергетики Новосибирской области, в следующем году на реализацию регионального проекта "Комплексная система обращения с ТКО", входящего в состав нацпроекта "Экология", предусмотрено 43,3 миллиона рублей. В частности, планируется приобрести 2279 контейнеров для раздельного накопления ТКО. Также средства будут направлены на субсидии органам местного самоуправления на проектирование, строительство и реконструкцию мусорных полигонов и создание инфраструктуры в сфере обращения с ТКО.