Новосибирское Заксобрание утвердило бюджет социальной стабильности

На очередной сессии Законодательного собрания Новосибирской области депутаты единогласно проголосовали за проект закона об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, прежде приняв поправки в него.

Спикер парламента Андрей Шимкив поблагодарил депутатов, министерство финансов и налоговой политики, правительство области, Контрольно-счетную палату и прокуратуру за работу над главным финансовым документом. Председатель комитета заксобрания по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Федор Николаев сообщил, что при подготовке законопроекта проведены пять рабочих групп. Все предложения нашли отражение в блоке поправок.

Ко второму чтению закона поступило 287 поправок, рекомендуемых комитетом к принятию, в том числе 246 - от губернатора, 41 - поправка комитета.

Федор Николаев рассказал депутатам об основных изменениях. Так, увеличены ассигнования для индексации оплаты труда по главным распорядителям бюджетных средств: в 2022 году это сумма составит 3,2 миллиарда рублей. Предусмотрена индексация материальных затрат государственных и муниципальных учреждений в сумме 998,3 миллиона рублей.

Существенный рост финансирования запланирован по министерству строительства области. В числе объектов - строительство автодороги от пляжа "Наутилус" вдоль ледовой арены с заездом на дамбу, оздоровительный комплекс в селе Северное, завершение строительства стадиона в Мошково. Средства предусмотрены на разработку проектно-сметной документации и строительство целого ряда объектов культуры, образования, здравоохранения, среди которых школы в селе Репьево Тогучинского района и селе Лукошино Купинского района, строительство хирургического корпуса Каргатской ЦРБ, врачебной амбулатории с подстанцией скорой медицинской помощи в селе Верх-Тула.

Особое внимание Федор Николаев уделил финансированию инфраструктурных проектов (путем реструктуризации и с привлечением инфраструктурных бюджетных кредитов), отметив, что каждый проект должен быть рассмотрен с участием депутатов. Субсидия будет предоставлена Агентству развития жилищного строительства области.

Муниципальным районам повысили размер субсидии на ремонт дорог - до 300 миллионов рублей, дополнительные средства аграриям составят 852 миллиона рублей, на приобретение жилья детям-сиротам направят 218,8 миллиона.

- Рассмотрено 287 поправок. За этим скрывается, по сути, двухмесячная работа чуть ли не в круглосуточном режиме. Очень важно каждую инициативу рассмотреть, правильно расставить приоритеты. Это выжимка чаяний всех жителей нашей территории, и, конечно, к ним надо отнестись максимально внимательно, - прокомментировал работу над бюджетом губернатор Андрей Травников.

По словам Андрея Шимкива, единогласное голосование депутатов за бюджет говорит о нормальной профессиональной и ежедневной работе - и в комитетах, и с исполнительной властью.

Тем временем

Сессия заксобрания области приняла постановление об обращении к заместителю председателя правительства РФ Марату Хуснуллину о реконструкции автомобильной дороги федерального значения - Р-254 "Иртыш" (Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск). Как отметил Андрей Шимкив, данная дорога является воротами в город.

Председатель комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Майис Мамедов сообщил, что в 2020 году завершилось строительство и реконструкция участка - единственного подъездного пути к грузовому терминалу международного аэропорта Толмачево и к промышленно-логистическому парку. И сейчас требуется завершить данный дорожный проект, определяющий развитие Новосибирской агломерации. Депутаты просят включить объект в план реализации федерального проекта "Развитие федеральной магистральной сети" нацпроекта БКД на 2022 год.

Справка "РГ"

По данным минфина региона, общий объем доходов областного бюджета на 2022 год запланирован на уровне 226,2 миллиарда рублей, в том числе сумма безвозмездных поступлений из федерального бюджета - 53,9 миллиарда рублей. Расходы составят 242,1 миллиарда рублей. Дефицит областного бюджета прогнозируется в размере 15,8 миллиарда рублей.