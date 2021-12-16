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16.12.2021 13:19
Рубрика: Власть

Переход Новосибирска в ценовую зону теплоснабжения поддержал губернатор

Текст: Михаил Сергеев (Новосибирск)
Перебои в системе теплоснабжения крупнейшего города Сибири в последние годы стали, к сожалению, привычным явлением. Причина в критическом износе сетей, которые требуют масштабной замены. Власти региона и эксперты сходятся во мнении: наиболее эффективный путь решения проблемы - перевод Новосибирска в ценовую зону теплоснабжения.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

По данным общероссийского статистического сборника "Тарифы и цены ЖКХ" Новосибирск сегодня занимает 78 место среди 83 административных центров субъектов РФ по доле теплосетей, нуждающихся в замене. "РГ" уже писала о том, что по официальным данным энергетиков, 72 процента тепловых сетей Новосибирска служат уже свыше четверти века - это критический показатель. Для решения проблемы в ближайшие десять лет, по разным оценкам, требуется вложить в замену сетей 15-20 миллиардов рублей.

Фото: Татьяна Кравченко
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Решить проблему может переход Новосибирска в так называемую ценовую зону теплоснабжения. Если оно состоится, то "Сибирская генерирующая компания" в течение десяти лет вложит в теплосетевой комплекс Новосибирска около 20 миллиардов рублей без НДС. А самое главное - заметное улучшение качества теплоснабжения жители почувствуют уже через два-три года, так как пик инвестиций придется именно на этот период. При этом рост тарифа при переходе на новую модель будет постепенным и без резких скачков.

- Предполагается, что при переходе в ценовую зону тариф на тепло ежегодно будут увеличиваться на индекс потребительских цен + 2,9 процента. На следующий год ИПЦ составит 4,3 процента, то есть рост тарифа будет 4,3 процента + 2,9 процента = 7,2 процента. При такой индексации цена за гигакалорию с 1 июля составит 1614,4 рубля, и этот тариф на тепло по-прежнему будет самым низким в стране среди городов-миллионников, - отметил независимый эксперт сферы теплоснабжения Сергей Бухаров.

Напомним, что с предложением о переходе Новосибирска в ценовую зону "Сибирская генерирующая компания" обратилась к муниципальным и региональным властям в октябре.

- Переход города в ценовую зону теплоснабжения позволит привлечь инвестиции в модернизацию теплосетевого комплекса, что в результате повысит его надежность и безопасность. При этом очень важно, что предельная цена рассчитывается на основании методики, утвержденной Минэнерго России.То есть контроль над реализацией программы будут вести не только региональные, но и федеральные власти, - подчеркнул министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.

Прямая речь

Андрей Травников, губернатор Новосибирской области:

- На протяжении многих лет в регионе по различным политическим мотивам откладывали индексацию тарифов, а энергетики не увеличивали объемы ремонта. Только этот принцип - прямой путь к катастрофе. Из этого тупика нужно выходить. Я считаю, что есть компромиссный выход. Переход на новую ценовую модель приведет к умеренному росту тарифа. Набор мер, которые будут действовать со следующего года, и компания СГК это подтверждает, позволит значительно увеличить объем замены изношенных сетей. Это поможет предотвратить многочисленные порывы и аварии, которые мы наблюдаем в последние годы Для того чтобы у энергетиков появились дополнительные источники инвестиций без кардинальных тарифных решений, мы сделали встречные шаги. Регион пошел на некоторые преференции, в частности по налогу на имущество. Мы готовы рассматривать механизм применения налогового вычета. Он нам вдвойне интересен, потому что 2/3 этих расходов мы будем компенсировать из федерального бюджета. Это такой косвенный способ привлечения дополнительных федеральных ресурсов на решение главной коммунальной проблемы Новосибирска.

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