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16.12.2021 10:32

Помог ли нацпроект здравоохранению Иркутской области

Текст: Роман Ерженин (руководитель научно-производственного центра "Госучет", кандидат экономических наук (Иркутск))
Российская газета - Экономика Сибири № 286(8637)
Ключевой показатель реализации программ нацпроекта "Здравоохранение" - это уровень смертности населения. И в Иркутской области он сегодня в 1,6 раза выше общероссийского. Почему? Ответ лежит на поверхности: в регионе нет продуманной программы действий, нет стратегии развития здравоохранения. Это становится ясно, стоит лишь заглянуть в паспорта программ других регионов.

В частности, в Новосибирской области совершенно иной уровень проработки документов. Там учтены даже такие мелочи, как лечебное питание (в нашем регионе с этим как раз были сложности, и даже пришлось вмешаться Следственному комитету РФ). В Иркутской области - общие слова. Поэтому и результаты далеко не блестящие.

Нацпроект помог увеличить выпуск лекарств

Вот несколько ярких примеров.

В рамках нацпроекта обозначено одно из приоритетных направлений - разработка стратегии развития санитарной авиации. Для нашего огромного региона с большим количеством труднодоступных районов это очень актуальный вопрос. Однако никаких новых стратегических разработок, направленных на развитие, расширение возможностей санавиации и совершенствование работы службы в целом нет. За счет средств нацпроекта просто содержится вертолет и оплачиваются его вылеты. Это тупиковый путь.

И еще: с 2012 года в Иркутске строят радиологический корпус онкологического диспансера. И только в нынешнем году начали заливать фундамент. Выходит, что для жителей региона доступность точной диагностики злокачественных заболеваний отодвинута на неопределенный срок. А ведь реализацию проекта можно ускорить. В нацпроекте "Здравоохранение" есть раздел "Онкология". Но наше министерство здравоохранения не видит этой возможности.

Мои оппоненты могут сказать: смертность в Иркутской области существенно выросла вследствие сложной эпидемиологической ситуации. Но в этом случае я опять не вижу в документах новых мероприятий, направленных на исправление ситуации. Ковид с нами второй год - за это время можно было что-то предпринять. Например, увеличить число мест в ординатуре по самым дефицитным сегодня медицинским специальностям. В целом увеличить набор в ИГМУ. Ведь совершенно очевидно, что главная беда регионального здравоохранения - кадры. От обеспеченности врачами и их квалификации зависит успех в борьбе с коронавирусом.

Кстати, с целевыми наборами - тоже непонятная ситуация. В отчете о выполнении нацпроекта "Здравоохранение" за 2019 год мы видим, что на тот момент целевой набор в Иркутский государственный медуниверситет увеличен по сравнению с 2016 годом с 77 до 131 места. По логике должен быть обозначен и другой показатель - обеспеченность медучреждений региона врачами, но его нет. Вроде бы она должна расти, но за два минувших года врачей у нас стало меньше, а не больше. В чем дело? Принятые меры либо неэффективны, либо недостаточны.

Еще одна беда - несоответствие заявленных целей реальным возможностям. Как пример: в 2020 планировали построить около 30 ФАПов, а осилили только шесть. Часто их строят там, где есть лобби, или там, где удобно строителям, а вовсе не там, где острая нужда.

В общем, впечатления о ходе реализации нацпроекта "Здравоохранение" печальные. Нет проработанных документов, нет внятной стратегии развития отрасли - и нет позитивных изменений.

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