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16.12.2021 10:03
Рубрика: Происшествия

Прокуратура назвала омских взяточников-рекордсменов

Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Экономика Сибири № 286(8637)
В Омской области растет число коррупционных преступлений. Самые криминальные сферы - управление государственным и муниципальным имуществом, расходование бюджетных средств, заключение и исполнение госконтрактов.

По уровню коррупции регион занимает третье место в Сибирском федеральном округе - впереди только Красноярский край и Новосибирская область. За одиннадцать месяцев этого года прокуроры выявили 388 преступлений коррупционной направленности (за весь 2020 год было 398). В 56 из них фигурируют взятки.

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- Это на одиннадцать процентов больше, чем в 2020-м, а год еще не закончился, - констатирует начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Омской области Сергей Цериградских. - В совершении таких преступлений заинтересованы обе стороны, выявить их непросто. Тем не менее показатели растут.

Средняя сумма взятки в регионе в этом году составила 210 тысяч рублей. Самые крупные получили бывший замминистра энергетики и ЖКК Омской области, руководитель регионального Фонда капремонта Марина Степанова (восемь миллионов рублей) и экс-начальник управления МВД России по Омску Евгений Быков (6,5 миллиона рублей).

По версии следствия, Марина Степанова за вознаграждения помогала подрядчикам с заключением договоров и получением расчетов в первую очередь. И брала не только деньгами - например, однажды в качестве взятки получила соболиную шубу за 750 тысяч рублей.

По словам прокуроров, сферы управления госимуществом, расходованием бюджетных средств, контракты остаются самыми коррумпированными. Нередко люди, наделенные властью, стараются извлечь из своего служебного положения максимум личной пользы. Как, например, это делали бухгалтеры двух подразделений МЧС, которые вносили в реестры денежного довольствия сотрудников фиктивные сведения и получали двойную заработную плату, похитив таким образом почти двенадцать миллионов бюджетных средств.

Будут судить в Омске и сотрудника московского вуза, пытавшегося дать взятку в 250 тысяч рублей сотруднику УФСБ за то, чтобы он закрыл глаза на хищение средств при организации студенческих мероприятий. За незаконные поборы и фиктивные договоры на сумму более четырех миллионов рублей ответит бывший худрук "Пятого театра". Этот список можно продолжать.

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За предоставление недостоверных и неполных сведений о доходах привлечено к дисциплинарной ответственности более 500 должностных лиц в органах власти. А 32 депутатам из восемнадцати районов Омской области, которые вообще решили не раскрывать свои доходы, пришлось сложить полномочия. Самым громким стало дело бывшего зампреда омского горсовета Василия Мамонтова, купившего квартиру в Германии за сумму, многократно превышающую реальный доход семьи. Теперь ему придется вернуть в казну 37 миллионов рублей.

Всего в этом году прокуроры выявили свыше 3,4 тысячи нарушений закона о противодействии коррупции. По материалам проверок возбуждено восемнадцать уголовных дел.

Между тем

Специалисты признают, что из-за технического прогресса, развития ИТ-сферы и латентности преступлений выявлять коррупционеров становится все сложнее. И хотя раскрываемость растет, эксперты признают: то, что удается выявить, - лишь верхушка айсберга.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Борьба с коррупцией

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