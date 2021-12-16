В Барнауле доля качественных дорог достигла 74,4 процента

- В этом году в Алтайском крае по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" было обновлено 109 дорожных объектов краевого и местного значения, - отметил заместитель министра, начальник управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Алтайского края Валерий Никитюк. - На ремонт, реконструкцию и строительство новых объектов было направлено более 4,9 миллиарда рублей из федерального, краевого и местных бюджетов. Благодаря реализации национального проекта на территории Алтайского края в 2021 году в нормативное состояние привели более 320 километров региональных трасс и дорог местного значения.

Так, в столице Алтайского края в этом году отремонтировали 20 участков дорог, реконструировали два моста, а также построили новую дорогу по проезду Северного Власихинского, от ул. Попова до проспекта Энергетиков.

- После завершения дорожно-строительных работ текущего года доля автомобильных дорог, включенных в национальный проект, и доведенных до нормативного состояния в Барнауле увеличилась с 71,4 до 74,4 процента, - сообщил председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Антон Шеломенцев. - Кроме того, были установлены пять новых светофорных объектов. Общая стоимость работ с учетом выполнения мероприятий по безопасности дорожного движения составила 907,2 миллиона рублей.

Завершили ремонтные работы в Барнауле по нацпроекту 13 ноября торжественным пуском моста на улице Челюскинцев. В ходе реконструкция мост фактически построили заново: старое сооружение пришлось снести и возводить новые опоры, пролетные конструкции, укладывать двухслойное асфальтобетонное покрытие. В результате мост стал на три метра шире и существенно надежнее. По оценке специалистов, он прослужит не менее 50 лет.

Еще один мост в Барнаульской агломерации - в селе Власиха также в ходе реконструкции отстроили заново. Здесь тоже полностью демонтировали все старые конструкции и установили новые опоры, балки, обустроили дорожное покрытие, тротуары, освещение. Всего за пять лет реализации проекта на территории города Барнаула отремонтировано 170 объектов, построено три новых дороги, выполнена реконструкция трех объектов общей протяженностью 250,72 километра.

В городе-спутнике Барнаула - Новоалтайске по нацпроекту отремонтировали пять дорожных объектов - это участки улиц Высоковольтная, Октябрьская, Семафорная, 2-я Залинейная и дорога на пос. Новогорский. На Высоковольтной асфальтовое покрытие было в очень плохом состоянии, а теперь дорога - идеально ровная. Оценили жители Новоалтайска и обновленную Октябрьскую. Как отметили в городской администрации, ремонт этой улицы был очень важен для города, ведь здесь расположено много социально-значимых объектов - детский сад, лицей, военкомат, подъезд к городской поликлинике. Сейчас ко всем этим учреждениям можно комфортно не только доехать, но и дойти. Вместе с дорожным покрытием здесь отремонтировали пешеходные зоны, обустроили автобусную остановку, парковочные места, обновили "зебру" на пешеходных переходах.

В Бийске привели в порядок 13 участков дорог, которые также обеспечивают проезд к социально-значимым объектам. Например, участок улицы Садовая в районе Центральной городской больницы, средней школы №41 и Бийского центра помощи детям и участок улицы Декабристов, ведущий к спортивному комплексу "Заря", молодежному центру "Родина" и к центру детского творчества.

Кроме того, в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" масштабные ремонтные работы в этом году проведены и на 64 участках автомобильных дорогах регионального и местного значения. Так, в Топчихинском районе отремонтировали дорогу Топчиха - Чистюнька - К-13, которая соединяет этот район с соседним Усть-Пристанским. Почти два километра трассы были покрыты щебенкой и давно не отвечали современным стандартам качества дорожного покрытия. Дорожники "одели" этот участок в новенький асфальт. А на участке Павловск-Камень-на-Оби-граница Новосибирской области в Каменском районе отремонтировали 31 километров трассы с оживленным туристическим потоком. Каждое лето по ней из Новосибирской области едут сотни отдыхающих на популярный алтайский курорт Яровое.