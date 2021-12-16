В Красноярске на воспитательницу завели дело за избиение детей

В одном из детских садов Красноярска воспитательница долгое время запирала детей и избивала их. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили следователи.

По данным СУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия, поводом для проверки стал телесюжет в СМИ, где инициативная группа родителей поделилась информацией о том, что педагог била детей в одной из групп детского сада и закрывала их в туалете.

В ходе расследования выяснилось, что с июля 2021 года по декабрь женщина действительно исполняла свои обязанности ненадлежащим образом, допуская жестокое обращение с детьми и применяя к ним физическую силу.

Следствие по уголовному делу, возбужденному по части 1 статьи 156 УК РФ "Ненадлежащее исполнение своих обязанностей педагогическим работником", продолжается. Санкция предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до трех лет.