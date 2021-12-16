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Рубрика: Происшествия

В Кузбассе чиновников будут судить за мошенничество с жильем для сирот

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Экономика Сибири № 286(8637)
Кузбасских чиновников уличили в мошенничестве и коррупции при выполнении нацпроекта "Жилье и городская среда". Муниципальным бюджетам нанесен ущерб в десятки миллионов рублей.

В Киселевске пойдет под суд бывший руководитель казенного учреждения, выполняющего функции муниципального заказа для администрации городского округа. По версии следствия, 42-летняя обвиняемая, действуя по указке начальника управления городского развития, проводила электронные аукционы на покупку квартир для переселенцев из ветхого жилья и детей-сирот по завышенным ценам. К тому же, вопреки закону, в один контракт включали сразу несколько объектов недвижимости. Прокурорская проверка показала: после приобретения 69 жилых помещений с марта 2019-го по октябрь 2020 года бюджет городского округа потерял около 37 миллионов рублей.

Костромскую чиновницу будут судить за оставление детей-сирот без жилья

Схему раскрыли сотрудники полиции и регионального управления ФСБ. А во время предварительного расследования дела о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере, выявили еще один противозаконный эпизод. В октябре 2018 года с подачи все того же начальника фигурантка заключила трехмиллионный муниципальный контракт на замену участка теплотрассы. Подрядчиком выступила коммерческая строительная фирма, возводившая в городе многоквартирный дом. Хотя реконструировать сети за свой счет должна была теплоснабжающая организация, подписавшая соглашение с мэрией.

- Уголовное дело в отношении чиновницы, которая признала вину и сотрудничала со следствием, готовится к передаче в суд. Расследование в отношении других членов преступной группы продолжается. На имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму около 48 миллионов рублей, - сообщила помощник руководителя регионального СУ СК РФ по связям со СМИ Ирина Мазеева.

А в Таштагольском районе судят экс-руководителя муниципального отдела по учету и распределению жилья. За взятку в 569 тысяч рублей, полученную от своей знакомой, чиновница с февраля по август 2019 года завышала на аукционах цену недвижимости, предназначенной детям-сиротам. В техническую документацию вносились параметры лишь тех квартир, которые предлагало "карманное" риелторское агентство. Оно было единственным участником муниципальных торгов. Последние каждый раз признавали несостоявшимися, а потому все жилые помещения покупали по аукционной цене. Ущерб городской казне превысил 2,5 миллиона рублей.

- Уголовное дело в отношении бывшей представительницы муниципалитета рассматривает суд города Таштагола, а 36-летняя риелтор осуждена на семь лет исправительной колонии общего режима со штрафом более 3,4 миллиона рублей. Отбывать наказание, согласно российскому законодательству, фигурантка будет после того, как ее ребенку исполнится четырнадцать лет, - пояснила старший помощник прокурора Кемеровской области по взаимодействию со СМИ Елена Тушкевич.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Борьба с коррупцией

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