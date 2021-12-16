В Кузбассе на курорте Шерегеш сгорел ресторан

Сегодня ночью на кузбасском горнолыжном курорте Шерегеш произошел пожар в спортивно-туристическом комплексе Сектор Е. В результате сгорел ресторан "Монтана".

- Поступило сообщение о пожаре в частном нежилом здании в поселке Шерегеш Таштагольского муниципального района, - сообщает ГУ МЧС России по Кемеровской области. - Пожар локализован в 03:35 по местному времени, ликвидирован в 03:50 по местному времени.

- Другие объекты на территории горнолыжного комплекса не пострадали, - рассказали в администрации спортивно-туристического комплекса. - По предварительной версии, возгорание произошло в центральной части здания, в деталях разбираются специализированные службы.

Отмечается, что 16 декабря подъемник на данной трассе работать не будет.