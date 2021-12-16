В Кузбассе на курорте Шерегеш сгорел ресторан

Новости

Суд наложил на Twitter и Meta многомиллионные штрафы 12:45
Президент Беларуси расставил точки в вопросе работы НКО 12:44
В 2022-2023 годах будет отремонтировано три тысячи школ 12:37
Извержение на Канарах признают прекратившимся к Рождеству 12:32
Фото: Прощание с режиссером Сергеем Соловьевым началось в церкви 12:32
В Ростовской области сняли запрет на развлекательные мероприятия 12:29
Петербург получил главную туристическую премию мира 12:28
Японский космический турист хочет вернуть с МКС ракетки для бадминтона 12:25
QR-код в профильном законопроекте могут назвать по-другому 12:24
Первую запись на сайте "Википедии" продали за 750 тысяч долларов 12:21
В России появился новый вид мошенничества с использованием колл-центров 12:11
В США объявили награду за информацию о сыновьях наркобарона "Эль Чапо" 12:09
Вышел первый русский постер экранизации игры Uncharted 12:05
Лукашенко предупредил, что Запад пытается снизить уровень интеграции в Евразии 12:02
Сенатор Цеков: В Конгрессе пытаются подорвать диалог Москвы и Вашингтона 12:00
Захарова назвала "карикатурой" поддержку демократии на Западе 11:50
Названы российские компании с самыми высокими зарплатами 11:48
Оперштаб: В Москве выявлено 3 322 новых случая COVID-19 11:48
Статую Марадоны установили в аэропорту Буэнос-Айреса 11:45
В Центре Гамалеи назвали высокой вероятность распространения "омикрона" 11:40
"Квадрат" в новостройках Москвы за три года подорожал на 400 тысяч рублей 11:37
Сенатор Джабаров: Конгресс США продолжает действовать в антироссийском ритме 11:32
В Подмосковье в крупном ДТП погиб ребенок, ранены трое 11:15
Опрос показал Лулу да Силву в качестве победителя выборов в Бразилии 11:05
Захарова: Москва сделала первый шаг по гарантиям безопасности с США 11:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Православный календарь на 2022 год
Православный календарь на 2022 год
Эксперт: Строительство новых городов в пять раз дороже ремонта старых
Эксперт: Строительство новых городов в пять раз дороже ремонта старых
Охота на аврору: где и когда в России можно увидеть северное сияние
Охота на аврору: где и когда в России можно увидеть северное сияние
16.12.2021 12:09
Рубрика: Происшествия

В Кузбассе на курорте Шерегеш сгорел ресторан

Текст: Наталья Граф (Кемерово)

Сегодня ночью на кузбасском горнолыжном курорте Шерегеш произошел пожар в спортивно-туристическом комплексе Сектор Е. В результате сгорел ресторан "Монтана".

Крупный пожар произошел в казарме карабинеров в Риме

- Поступило сообщение о пожаре в частном нежилом здании в поселке Шерегеш Таштагольского муниципального района, - сообщает ГУ МЧС России по Кемеровской области. - Пожар локализован в 03:35 по местному времени, ликвидирован в 03:50 по местному времени.

- Другие объекты на территории горнолыжного комплекса не пострадали, - рассказали в администрации спортивно-туристического комплекса. - По предварительной версии, возгорание произошло в центральной части здания, в деталях разбираются специализированные службы.

Отмечается, что 16 декабря подъемник на данной трассе работать не будет.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово

Главное сегодня

В Госдуме разработан законопроект о ежегодной предновогодней выплате пенсионерам
Захарова назвала "карикатурой" поддержку демократии на Западе
Депутат Госдумы: Медики выступают за принятие проекта о QR-кодах в I чтении
Россия сократила вложения в гособлигации США
"Лента" договорилась о приобретении онлайн-ритейлера "Утконос"
Почему начали процветать треш-блоги
Что надо знать о мошенниках: топ-5 новых схем финансовых аферистов