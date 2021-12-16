Для жителей Ставрополья отменили курортный сбор внутри региона

Депутаты думы Ставропольского края на последнем заседании осенней сессии 16 декабря внесли изменения в региональный закон "О некоторых вопросах проведения эксперимента по развитию курортной инфраструктуры". В частности, всех жителей Ставрополья освободили от уплаты курортного сбора при туризме внутри субъекта. Как сообщили в пресс-службе краевой думы, изменения вступят в силу с 1 января 2022 года.

- Считаем, что внесение этих изменений в краевой закон будет, в первую очередь, стимулировать посещение здравниц Кавказских Минеральных Вод нашими земляками. Это сделает отдых на ставропольских курортах более доступным, - отметил председатель думы Ставропольского края Николай Великдань.

Отменить курортный сбор для ставропольцев предложила администрация Кисловодска. Как раз в городах Кавказских Минеральных Вод, в том числе и в Кисловодске, за каждые сутки пребывания с туриста берут 50 рублей. За время проведения эксперимента, бюджеты курортных городов получат порядка миллиарда рублей. Эти деньги пойдут на улучшение инфраструктуры городов.