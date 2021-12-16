Почти 97 млн рублей заплатили должники "Россети Северный Кавказ" на Ставрополье

Энергетики "Россети Северный Кавказ" на территории Ставропольского края успешно проводят претензионно-исковую работу в отношении недобросовестных потребителей.

Так, за 11 месяцев текущего года специалистами группы по правовым вопросам филиала "Россети Северный Кавказ" - "Ставропольэнерго" подано 65 исковых заявлений о взыскании бездоговорного потребления с физических лиц на сумму свыше 1,6 миллиона рублей. Все исковые заявления успешно удовлетворены судами. На сегодняшний день из этой суммы фактически взыскано и поступило на расчетный счет энергокомпании более 1,2 миллиона рублей.

Кроме того, проведена работа по взысканию задолженности с краевых сетевых организаций и гарантирующего поставщика по договорам оказания услуг по передаче (транспорту) электрической энергии. Так, за указанный период произведена оплата задолженности по 31 иску на общую сумму более 37 миллионов рублей, а также штрафных санкций в размере свыше 58,5 миллиона рублей.

"Взыскание задолженности через суд - это закрепленная законодательством мера воздействия на неплательщиков, которую энергетики применяют лишь в крайнем случае", - отметил начальник Управления делами филиала "Ставропольэнерго" Александр Настюков.

Стоит отметить, что претензионно-исковая работа - одно из важных направлений деятельности компании, ведь от ее правильной организации и эффективности ведения зависит не только стабильность хозяйственной деятельности предприятия, но и своевременное проведение работ по модернизации и реконструкции объектов электросетевого комплекса региона.

Пресс-релиз предоставлен ПАО "Россети Северный Кавказ"