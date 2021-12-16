В КЧР до суда погасили 27 млн рублей задолженности перед "Россети Северный Кавказ"

Новости

Для подсудимых определен порядок пребывания в психлечебницах 17:56
Фонд ЖКХ предложил субсидировать расселение ветхих домов 17:53
Иностранным инвесторам упростят получение вида на жительство 17:47
Гусев сыграет против Швеции на Кубке Первого канала 17:37
Ростуризм: Российские туристы в ДТП в Египте серьезно не пострадали 17:26
Путин заявил о заинтересованности энергокомпаний РФ в монгольском рынке 17:23
Песков: Путин посетит храм на Рождество 17:21
Абрамченко рассказала, как будут охранять Байкал 17:19
В смоленском университете спорта нашли майнинговую ферму 17:14
Зеленский выступил против военного противостояния Украины с РФ 17:12
Президенты России и Монголии приняли политическую декларацию 17:12
Суд отказался отменить арест Ивану Сафронову 17:12
TikTok вновь оштрафован за неудаление запрещенного контента 17:04
ФАС проверит поставщиков электрооборудования, подозреваемых в сговоре 16:56
Президент Болгарии призвал Евросоюз к диалогу с Россией 16:49
Володин призвал к порядку депутатов, доставших плакаты против QR-кодов 16:40
В центре Киева появились надувные танки 16:40
В 2022 году объемы строительства многоэтажек могут снизиться 16:27
Американским амфибиям запретили плавать 16:22
Росприроднадзор обнаружил более ста нарушений у нефтяных стивидоров 16:20
Пандемия коронавируса перестает влиять на деловую активность 16:18
ВЦИОМ: 42% россиян сделали прививку от COVID, еще 27% готовы ее поставить 16:16
Попова допустила последовательное распространение "омикрона" в России 15:57
Во Франции закрывают мечети 15:44
Захарова: РФ конструктивно отвечает на попытки Запада нагнетать обстановку 15:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Православный календарь на 2022 год
Православный календарь на 2022 год
Эксперт: Строительство новых городов в пять раз дороже ремонта старых
Эксперт: Строительство новых городов в пять раз дороже ремонта старых
Охота на аврору: где и когда в России можно увидеть северное сияние
Охота на аврору: где и когда в России можно увидеть северное сияние
16.12.2021 17:50

В КЧР до суда погасили 27 млн рублей задолженности перед "Россети Северный Кавказ"

С первого августа (даты присвоения ПАО "Россети Северный Кавказ" статуса гарантирующего поставщика электроэнергии в КЧР) по 30 ноября текущего года юридические лица и индивидуальные предприниматели получили от филиала "Россети Северный Кавказ" - "Карачаево-Черкесскэнерго" 653 претензии о погашении задолженности на общую сумму порядка 84 миллионов рублей.
Фото: ПАО "Россети" Фото: ПАО "Россети"
Фото: ПАО "Россети"

Большинство потребителей, которым энергетики напомнили о необходимости в кратчайшие сроки добровольно погасить долги, - предприятия ЖКХ, а также организации, финансируемые из федерального и местного бюджетов.

Благодаря проведенной информационно-разъяснительной работе по 347 претензиям удалось добиться погашения долгов. В досудебном порядке на счет энергокомпании от должников - юридических лиц поступило порядка 27 миллионов рублей.

Потребителям следует знать, что после вручения претензии гарантирующий поставщик электроэнергии дает возможность в установленный срок погасить задолженность добровольно. Однако если должник этой возможностью не воспользовался, взыскание происходит принудительно, через суд. В этом случае потребитель помимо суммы долга оплачивает еще и судебные издержки. Кроме пошлины взимается еще и исполнительский сбор, который составляет семь процентов от суммы задолженности.

Руководство энергокомпании напоминает, что своевременные и полные платежи всех категорий потребителей - это залог надежного, бесперебойного и качественного энергоснабжения региона.

Пресс-релиз предоставлен ПАО "Россети Северный Кавказ"

В регионах Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России Компании Региональные пресс-релизы Пресс-релизы СКФО СКФО Чеченская Республика СКФО Ставропольский край СКФО Северная Осетия СКФО Карачаево-Черкесия СКФО Кабардино-Балкария

Главное сегодня

Президенты России и Монголии приняли политическую декларацию
Госдума продлевает "дачную амнистию" до 1 марта 2031 года
Голикова допустила сокращение сроков ревакцинации из-за "омикрона"
В ВОЗ рассказали, когда могут одобрить "Спутник V"
Ростуризм: Российские туристы в ДТП в Египте серьезно не пострадали