В КЧР до суда погасили 27 млн рублей задолженности перед "Россети Северный Кавказ"

С первого августа (даты присвоения ПАО "Россети Северный Кавказ" статуса гарантирующего поставщика электроэнергии в КЧР) по 30 ноября текущего года юридические лица и индивидуальные предприниматели получили от филиала "Россети Северный Кавказ" - "Карачаево-Черкесскэнерго" 653 претензии о погашении задолженности на общую сумму порядка 84 миллионов рублей.

Большинство потребителей, которым энергетики напомнили о необходимости в кратчайшие сроки добровольно погасить долги, - предприятия ЖКХ, а также организации, финансируемые из федерального и местного бюджетов.

Благодаря проведенной информационно-разъяснительной работе по 347 претензиям удалось добиться погашения долгов. В досудебном порядке на счет энергокомпании от должников - юридических лиц поступило порядка 27 миллионов рублей.

Потребителям следует знать, что после вручения претензии гарантирующий поставщик электроэнергии дает возможность в установленный срок погасить задолженность добровольно. Однако если должник этой возможностью не воспользовался, взыскание происходит принудительно, через суд. В этом случае потребитель помимо суммы долга оплачивает еще и судебные издержки. Кроме пошлины взимается еще и исполнительский сбор, который составляет семь процентов от суммы задолженности.

Руководство энергокомпании напоминает, что своевременные и полные платежи всех категорий потребителей - это залог надежного, бесперебойного и качественного энергоснабжения региона.

Пресс-релиз предоставлен ПАО "Россети Северный Кавказ"