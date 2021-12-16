Власти Дагестана поддержали проект центра для детей-инвалидов

Вопрос об оказании мер государственной поддержки дагестанской региональной общественной организацией помощи инвалидам "Жизнь без слез" рассмотрели на заседании правительства Дагестана.

Общественники планируют построить дневной центр для детей и молодых людей с инвалидностью. Здесь молодые люди с ограниченными возможностями, в том числе с интеллектуальными нарушениями, смогут получать навыки бытового самообслуживания, трудовой занятости, и получить знания, которые позволят им лучше адаптироваться к жизни в обществе.

Объект будет построен за счет пожертвований. На дневное обучение примут 100 детей с различными тяжелыми нарушениями, уже разработан проект здания строительства дневного центра.

По итогам обсуждения правительство Дагестана приняло решение признать целесообразным предоставление инициатору проекта в аренду без проведения торгов земельного участка недалеко от Махачкалы.

Всего в Дагестане насчитывается около 43 тысяч детей-инвалидов. По данным Минтруда Дагестана, в республике функционируют 13 реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями на 546 мест, где ежегодно проходят реабилитацию около шести тысяч детей. Однако этого недостаточно - существующая сеть охватывает реабилитацией только 14 процентов всех нуждающихся детей с ограниченными возможностями.