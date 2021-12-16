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16.12.2021 13:22
Рубрика: Экономика

Бесценный Новый год: 10 самых дорогих коттеджей на предстоящие праздники

Текст: Вера Черенева

Отметить Новый год и потратить на это целое состояние - вполне реальная перспектива. Цены на аренду загородных коттеджей перед праздниками традиционно увеличиваются в полтора-два раза, сообщает ЦИАН. Аналитики сервиса составили рейтинг самых дорогих коттеджей в стране на предстоящие торжества.

Фото: РИА Новости
Под Новый год подорожала аренда загородных коттеджей

Самый дорогой объект, который сдается на новогодние праздники в России, расположен в Ленинградской области, в поселке Малое Симагино недалеко от Выборгского шоссе. Два дома общей площадью 400 квадратных метров на участке в 15 соток сдаются за 900 тысяч рублей в период с 31 декабря по 3 января. Собственники объекта в объявлении пишут, что арендатору также предстоит оплатить 150 тысяч риелтору. В коттеджах может разместиться до 20 человек.

За 500 тысяч на три дня можно снять четырехкомнатное шале в Завидово (Тверская область), площадь объекта 180 квадратных метров. В цену входит прокат лыж и сноуборда.

На третьем месте рейтинга четырехэтажный коттедж в Подушкино (Подмосковье). Собственник сдает его с 31 декабря по 2 января. В доме восемь спален, есть сауна, бассейн и тандыр.

В Красной Поляне ищут арендатора в шале площадью 200 квадратных метров за 280 тысяч рублей. Заехать можно 31 декабря, выехать - 2 января. В доме может находиться до восьми гостей. На Домбае самый дорогой коттедж сдается на три дня за 270 тысяч рублей, в доме 17 кроватей, общая площадь объекта 360 квадратных метров.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Самую длительную новогоднюю аренду предлагают в Суздале. Здесь с 31 декабря по 6 января сдается деревянный дом в русском стиле за общую сумму 200 тысяч рублей. На седьмом месте рейтинга коттедж в местечке Терву под Лахденпохьей (Карелия). За аренду дома с 31 декабря по 2 января площадью 80 квадратных метров собственник просит 186,5 тысяч рублей. Можно доплатить за новогодний банкет. Цена для взрослого - 15 тысяч рублей, для ребенка - 5-10 тысяч.

В Калужской области в деревне Алапово на два дня можно снять коттедж за 175 тысяч рублей. А в Ярославской области аренда дома в деревне Лапушка на три дня обойдется в 165 тысяч.

Замыкает десятку самых дорогих объектов коттедж в поселке Ситно Новгородской области, он сдается с 31 декабря по 3 января за 150 тысяч рублей.

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