Герои классических картин попросили петербуржцев держаться за поручни

Комитет по транспорту Петербурга подготовил необычные постеры, призывающие граждан держаться за поручни. Героев классических живописных произведений поместили в салоны автобусов.

Как сообщают в ведомстве, через такие гротескные приемы чиновники хотят убедить пассажиров все-таки держаться за поручни в общественном транспорте.

И хотя сами постеры скорее шуточные, проблема серьезная. Практика показывает, что чаще всего пассажиры получают травмы при резком торможении автобуса или при перестроении. Если держаться за поручни, то можно значительно снизить риски.