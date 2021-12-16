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16.12.2021 18:15
Рубрика: Общество

Герои классических картин попросили петербуржцев держаться за поручни

Текст: Вера Черенева
Фото: Пресс-служба комитета по транспорту Санкт-Петербурга Фото: Пресс-служба комитета по транспорту Санкт-Петербурга
Фото: Пресс-служба комитета по транспорту Санкт-Петербурга

Комитет по транспорту Петербурга подготовил необычные постеры, призывающие граждан держаться за поручни. Героев классических живописных произведений поместили в салоны автобусов.

Фото: hermitage_museum/Instagram
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Как сообщают в ведомстве, через такие гротескные приемы чиновники хотят убедить пассажиров все-таки держаться за поручни в общественном транспорте.

И хотя сами постеры скорее шуточные, проблема серьезная. Практика показывает, что чаще всего пассажиры получают травмы при резком торможении автобуса или при перестроении. Если держаться за поручни, то можно значительно снизить риски.

Фото: Пресс-служба комитета по транспорту Санкт-Петербурга
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