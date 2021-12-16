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16.12.2021 09:10
Рубрика: Происшествия

На Невском проспекте пьяный водитель насмерть сбил девушку

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге на Невском проспекте возле дома №20 были сбиты два пешехода. 23-летняя девушка погибла на месте, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД.

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По предварительным данным, двое пешеходов - девушка и 26-летний парень переходили Невский проспект на зеленый сигнал светофора по пешеходному переходу. Неожиданно появилась иномарка, машина летела на огромной скорости, пешеходы не смогли отбежать.

Молодой человек получил травмы, сейчас он госпитализирован.

Водитель имел все внешние признаки алкогольного опьянения. От медицинского освидетельствования он отказался. Возбуждено уголовное дело.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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