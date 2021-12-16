Пассажир прилетел в Пулково по паспорту брата-близнеца

Неудачей закончилась попытка гражданина одной из бывших стран СССР попасть в Северную столицу по паспорту своего брата-близнеца. Мужчину задержали и возбудили в отношении него уголовное дело. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Пограничное управление ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Иностранец задержан в Пулково. Обман вскрылся при прохождении паспортного контроля. Как выяснилось, мужчине еще два года закрыли въезд в Россию до 2024 года. Поэтому он и воспользовался документом брата.

Каким образом пограничники смогли определить, что перед ними на самом деле не близнец, а нарушитель, в ведомстве не раскрывают.

Уголовное дело возбуждено по статье "Покушение на незаконное пересечение государственной границы", мужчине грозит штраф до 200 тысяч рублей, обязательные работы или же тюремное заключение на срок до шести лет.