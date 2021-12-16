Первую советскую атомную подлодку К-3 распилят на части

Первую советскую атомную подводную лодку К-3 "Ленинский комсомол" планируют распилить, чтобы доставить к месту вечной стоянки. Она станет экспонатом создаваемого в Кронштадте Музея военно-морской славы.

Об этом ТАСС сообщил источник в кораблестроительной отрасли. Подлодку будут транспортировать по земле. Поэтому ее 108-метровый корпус распилят на две части.

"РГ" писала о том, что осенью нынешнего года "Ленинский комсомол" совершил межфлотский переход с Северного флота, где стоял на вооружении. Подлодка уже находится на Кронштадтском морском заводе. Сюда субмарина прибыла на борту дока Главного управления глубоководных исследований ВМФ России "Свияга".

Подлодка станет музеем, одним из экспонатов проекта "Остров фортов". Его планируют открыть в Кронштадте в 2023 году.