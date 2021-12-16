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16.12.2021 12:28
Рубрика: Экономика

Петербург получил главную туристическую премию мира

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Петербург стал одним из триумфаторов ведущей премии в области мирового туризма World Travel Awards. Городу на Неве досталась победа в четырех номинациях, включая самую престижную - "Ведущее городское направление мира 2021", сообщает пресс-служба Смольного.

Фото: REUTERS
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Петербург обошел Париж, Лондон, Рим, Венецию, Сидней, Нью-Йорк.

Вторая номинация, в которой Петербург стал победителем, это "Ведущий город культурного туризма 2021". Отметили Северную столицу также в номинациях "Ведущая маркетинговая кампания мира 2021" и "Лучшее сотрудничество в продвижении внутреннего туризма".

В этой номинации Петербург разделил победу с Москвой. Заявка подавалась по программе "Два города - миллион впечатлений", в ее рамках туристам предлагается посетить во время путешествия по стране Москву и Петербург. Маршрут выстраивается таким образом, чтобы можно было попасть на самые яркие и знаковые мероприятия в обоих городах и получить разнообразные эмоции.

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