Призы фестиваля Arctic open получил режиссер-дебютант

В Архангельске завершился V Международный кинофестиваль стран Арктики Arctic open. Многие режиссеры и актеры приезжали на форум, чтобы представить свои новые работы, встретиться и поговорить со зрителями.

Картина Антона Богданова "Нормальный только я", участвовавшая в конкурсе "Arctic open - детям", победила в двух номинациях - "Лучший фильм для детей и юношества" и "Лучший режиссер". Это дебютная работа режиссера Богданова в полном метре, он соавтор сценария, продюсер, а также сыграл одну из главных ролей - директора детского оздоровительного лагеря. В картине снялись актеры Максим Виторган, Константин Хабенский, Ольга Лерман, Сергей Кутергин.

Почему вас заинтересовала тема отношений между подростками?

Антон Богданов: Я стал послом уникального инклюзивного лагеря "Новый город "Дружный". Он существует в Перми. Единственный в России, к сожалению. Там отдыхают обычные дети и с различными нарушениями, синдромами, особенностями развития. Я часто там бываю и поэтому вдохновился снять кино. Инклюзия в российских школах только зарождается. Многие не знают, что это. И язык лирической комедии воспринимается зрителями лучше, чем, скажем, драма. Ребенок в инвалидной коляске на афише у части зрителей вызовет отторжение: фильм скорее для фестивалей, драма, не для широкого проката. Я решил, что через юмор, смех правильнее рассказать людям о серьезных проблемах. Современный российский кинематограф в долгу перед юными зрителями.

Ребята с инвалидностью, синдромом работали наравне со всеми, выдерживали съемочный день, как все, они не любят, когда их жалеют, пристают с вопросом: "Тебе помочь?" Отснявшись, не уходили с площадки, им было интересно наблюдать за съемками - как ставят камеру, свет, как квадрокоптер летает… Это новый для них мир. Были дети, которые примерили на себя "особенности". Например, Соня Сажина, сыгравшая одну из главных ролей - Катю. В фильме она передвигается в коляске, в жизни - нормально ходит. Она много тренировалась, решила проехать на коляске в аэроэкспрессе из Петербурга до Москвы (с мамой). И рассказывала нам: "Вы бы видели глаза кондуктора, когда я встала и пошла", потому что невозможно въехать на коляске в аэроэкспресс, надо кого-то просить помочь.

В титрах написано, что снимались Федор и Виктор Добронравовы, однако в фильме их нет…

Антон Богданов: Вся семья Добронравовых снималась - и Иван, дети, жены. Была большая сцена с их участием, где они играют в гольф на школьном поле, строя из себя олигархов, а я (директор лагеря) им мячи подношу. Но потом я на монтаже резанул эту сцену…

Кадр из фильма "Нормальный только я". Фото: kinopoisk.ru

Где вы показали фильм?

Антон Богданов: Первый показ прошел в Перми, так как почти все наши юные актеры родом из Прикамья. Мы организовали светскую премьеру, красную дорожку, ребята шли, ехали по ней, нарядные, все было празднично, по-взрослому - и свет софитов, и фраки. Ребята в шоке, восторге. В Москве тоже устроили премьеру - некоторые наши дети-актеры живут там. Показали фильм на фестивалях в Челябинске, итальянском городе Терни, Ташкенте. Сейчас он в ограниченном прокате. Я понимаю, что это некоммерческое кино. Нас поддержали кинотеатры Okko. А в конце декабря фильм выйдет на платформе START.

Неожиданно вы, актер, стали режиссером…

Антон Богданов: Второе образование получал в мастерской Павла Семеновича Лунгина на ВКСР (Высшие курсы сценаристов и режиссеров. - "РГ"). В то время понял, что режиссерское образование хорошо получать позже, вторым - нужно накопить жизненный опыт, иметь стержень, какую-то позицию, поставить себе цель. Чтобы было о чем рассказать людям. Актер транслирует мысль режиссера, и мне кажется, что я приобрел опыта, мне есть что сказать зрителям и смогу дорасти от актера до режиссера. Сделана первая картина и уже снята еще одна.

Кадр из фильма "Нормальный только я". Фото: kinopoisk.ru

Теперь не о детях?

Антон Богданов: О детях. "Многотрудная жизнь Ивана Семенова", полнометражная комедия, веселая история. Экранизация книги советского детского писателя Льва Давыдычева из Перми - "Многотрудная, полная невзгод и опасностей жизнь Ивана Семенова, второклассника и второгодника" (написана в 1960-е). Мы сделали героя пятиклассником. Будет столкновение двух миров: частная гимназия, которая с утра до вечера пичкает детей английским, китайским, музыкой, теннисом, гольфом, и обыкновенная средняя школа, такие есть на окраине любого города, где после уроков пацаны радостно гоняют в футбол, поджигают карбид, прыгают с крыши в сугробы… Надеемся, в апреле следующего года наш фильм выйдет на экраны.

Кстати

О чем фильм "Нормальный только я"

В летнем лагере разразилась нешуточная война между отрядом детей-инвалидов и внезапно нагрянувшими хулиганами. И примирить их способно лишь одно - спасение лагеря от сноса, который задумали местный директор (Антон Богданов) и мэр (Константин Хабенский) с целью наживы.

Справка "РГ"

Антон Богданов родился в 1984 году в Кировске Мурманской области. Окончил Пермский государственный институт искусства и культуры по специальности "режиссер массовых мероприятий". Снимался в комедийном сериале "Реальные пацаны" (роль Антохи), в фильмах "Т-34", "Огонь", в новогодних фильмах "Елки". Продюсер и один из режиссеров фильма "Елки -8".